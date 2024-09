Arxiven les autoinculpacions de diputats de Junts per haver acompanyat Puigdemont el 8 d’agost

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha arxivat la causa per les autoinculpacions que van fer diputats i senadors de Junts per haver acompanyat Carles Puigdemont en la seva reaparició i fugida el passat 8 d'agost.

Segons ha informat el mateix partit, el TSJC ha conclòs la «inexistència d’elements d’infracció penal en els fets descrits». Davant d'aquesta resolució, la formació considera que «si no existeix delicte en el cas dels diputats, els fets del dia 8 d’agost no poden ser considerats delictius per a ningú».

A més, segons el comunicat de Junts, «es confirma que l’operatiu del Departament d’Interior i les declaracions del conseller Elena i el comissari Sallent, en la roda de premsa del 9 d’agost passat, van estar fora de lloc i no tenien cap raó de ser». En aquest sentit, el partit «espera que la nova conselleria d’interior utilitzi l’oportunitat per corregir l’error dels seus antecessors».