Augmenten un 143% les baralles a Barcelona des del 2020, fins a superar les 5.000 l'any passat

Les baralles han augmentat un 143% a Barcelona des del 2020: de 2.100 a 5.106 l'any passat, segons ha explicat el cap de la Guàrdia Urbana de la ciutat, Pedro Velázquez, en una compareixença en una comissió extraordinària de Seguretat sobre l'increment de les armes blanques a la ciutat. Velázquez ha reconegut que hi ha una «major agressivitat al carrer» i ha afirmat que aquesta situació, i l'increment de presència d'aquestes armes, s'ha agreujat des de la fi de la pandèmia.

Sobre les armes blanques, ha explicat que en un 42% dels casos s'emmarquen en un context d'amenaça i també hi són presents en el 13% dels robatoris amb intimidació i violència. Per atacar el problema, la Guàrdia Urbana ha intensificat la prevenció en 82 punts de risc.

Velázquez ha situat l'increment del consum de drogues i medicaments i l'empitjorament de la salut mental com algunes de les causes que podrien explicar aquesta situació. A més, ha recordat que les armes blanques són fàcils d'aconseguir i tenen un control «relatiu», amb una normativa «que no acaba de ser dissuasiva». També hi veu comportaments d'imitació en alguns contextos, per exemple en el cas de bandes joves «incipients» que s'emmirallen en les d'altres països.

L'intendent ha explicat que l'ús d'armes blanques que acaben en lesions es produeixen en entorns domèstics, també associades a situacions de sensellarisme, en baralles i en entorns d'oci, sovint relacionat al consum de drogues i alcohol.

El perfil de la persona que porta una arma blanca és el d'un home d'entre 16 i 34 anys, la majoria amb antecedents per salut pública o per delictes violents. Se'n troben especialment en horari nocturn i en contextos festius on hi ha concentració de persones.

Prevenció abans de la Mercè i punts de risc

Davant d'aquesta realitat, la Guàrdia Urbana ha intensificat la feina preventiva, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. Velázquez ha detallat que el que es vol potenciar és el coneixement per saber i detectar on s'estan produint els incidents per ús o tinença d'aquestes armes.

En aquest sentit, s'han detectat 82 punts que són susceptibles de situacions de risc, per exemple perquè són espais d'oci o perquè ja hi ha antecedents d'agressions, i es aquí on es fa una presència preventiva. El cos policial disposa de 84 pales detectores de metall.

Velázquez s'ha mostrat satisfet dels resultats que està donant aquesta tasca preventiva, que s'ha intensificat en els darrers dies i que creu que està donant resultats. «Ahir pràcticament no en trobàvem, estem enviant un missatge que creiem que és important», ha manifestat. Aquesta tasca busca també avançar la prevenció de cara a les festes de la Mercè.

D'altra banda, s'està potenciant una formació específica als agents, tant pel que fa a la prevenció com a l'atenció en cas de ferits per arma blanca.

De la seva banda, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha assegurat ser conscient que hi ha un «problema» amb la presència de les armes blanques però ha afegit que aquest és un fenomen generalitzat tant a Catalunya, com a Espanya i fins i tot a altres països europeus. De fet, ha fet referència a la memòria de la fiscalia estatal, on s'alertava que hi havia una «explosió delictiva».

L'oposició demana afrontar el problema i critica la no assistència de Collboni

Des de l'oposició s'ha demanat al govern municipal afrontar el problema. El portaveu de Junts, Jordi Martí, ha lamentat que el consistori està actuant «tard i a remolc». Ha demanat una actuació més eficaç i que les accions que es pugin fer de cara a la Mercè es mantinguin després. D'altra banda, Martí ha recordat que havien demanat la compareixença de l'alcalde Jaume Collboni en aquesta comissió extraordinària i ha criticat que aquest no hi hagi anat.

Des de Barcelona en Comú, Marc Serra, ha reclamat una diagnosi «més completa i acurada» sobre la presència d'armes blanques a la ciutat, una aposta per la prevenció comunitària i estudiar si és oportú modificar la llei per la via sancionadora i no penal. En el cas d'ERC, el regidor Jordi Coronas ha considerat que és un problema que va més enllà de Barcelona però sí ha apuntat la necessitat de continuar intensificat la tasca preventiva amb controls i també abordar canvis legislatius.

Per últim, el regidor del PP Juan Milián s'ha preguntat perquè amb el mateix sistema judicial «hi ha més casos relacionats amb l'ús de navalles a Barcelona» en comparació amb altres ciutats i des de VOX, Gonzalo de Oro-Pulido Plaza també ha criticat que Collboni no hagi assistit a la comissió.