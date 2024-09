Salut oferirà l'any que ve la vacuna del papil·loma humà a tots els nois que tinguin entre 12 i 18 anys

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Salut preveu oferir l’any que ve la vacuna del papil·loma humà (VPH) a tots els nois d’entre 12 i 18 anys. La protecció va començar fa anys per a les nenes per prevenir el càncer de coll uterí i, des del curs 2022-23, a Catalunya es va començar a vacunar també de forma sistemàtica els nens d’entre 11 i 12 anys, a 6è de primària.

La vacuna s’ha administrat fins ara amb una pauta de dues dosis però, com a novetat, el departament preveu posar-la amb una única punxada, ja que les recomanacions internacionals estableixen que ja és suficient per quedar protegit. Salut aprofitarà aquest canvi per anar a buscar els nois menors de 18 anys i majors de 13 i 14 i que, per tant, no havien pogut optar a la vacuna finançada pel sistema sanitari.

El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha apuntat aquestes novetats en una atenció als periodistes aquest dilluns. En el cas d’aquests nois de fins a 18 anys que no es van poder vacunar perquè aleshores l’estratègia només implicava les noies, la idea no és administrar-los la protecció als instituts perquè alguns d’aquests joves ja no estan vinculats al sistema educatiu, expliquen fonts de Salut Pública a l’ACN.

La vacuna protegeix contra la infecció per diversos tipus de virus del papil·loma humà. Tot i que la majoria d’infeccions per VPH es resolen soles, es calcula que en un 10% dels casos persisteixen. Un terç d'aquestes infeccions persistents causaran lesions precanceroses i algunes de les més severes acabaran evolucionant cap a un càncer. El VPH també pot causar berrugues anogenitals.

El de cèrvix o de coll d'úter és el primer càncer que el món s'ha compromès a eliminar a través d'una estratègia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) del 2020. El virus del papil·loma humà, al qual la majoria de la població adulta ha estat exposada alguna vegada al llarg de la vida, causa el 99,9% dels casos d'aquest càncer. A més de les vacunes, hi ha altres estratègies com els programes de prevenció a través de cribratges, que permeten detectar anomalies de forma precoç.