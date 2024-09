Una de les dones que va denunciar Eduard Pujol admet que no la va assetjar i demana perdó

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una de les dues dones que va denunciar Eduard Pujol (Junts) per assetjament sexual, Noemí Llorens, admet que no la va assetjar i li demana perdó. Segons ha publicat 'El País', la regidora de Pineda de Mar ho ha fet a través d'un escrit en el marc del procés judicial contra ella per un delicte d'injúries.

El rotatiu també explica que el senador de Junts ha acceptat les disculpes i, d'aquesta manera, Llorens no haurà de fer front a conseqüències penals. «Pujol no em va assetjar. Vaig mantenir una relació afectiva amb ell que, al meu entendre, hauria pogut acabar millor», diu Llorens en l'escrit. A més, afegeix que s'ha sentit «manipulada» i que determinades persones de Junts la van utilitzar per «suspendre fulminantment de militància» Pujol.

L'únic nom que la regidora de Pineda cita a la carta és el de la vicepresidenta de Junts i llavors responsable de feminismes del partit, Aurora Madaula. «Em va convèncer que aquesta actuació de Pujol era constitutiva d'un delicte d'assetjament i em va animar a denunciar-lo davant del partit i de la justícia», assegura.

Així mateix, relata que la situació la va «superar» i que amb el temps s'ha sentit manipulada. «Considero que determinades persones del partit van aprofitar intencionadament la meva experiència personal amb Eduard Pujol per suspendre'l fulminantment de militància i fer-li mal amb finalitats polítiques», afegeix.

En declaracions a Rac 1, l'advocada de Pujol, Judit Gené, ha explicat que donen per tancat el procediment contra Llorens però que encara està oberta i pendent de judici la causa per injúries contra l'altra dona, Eva Ràfols. «En el seu dia va tenir molta repercussió mediàtica. Esperem que sigui una restitució moral. El que va passar li va afectar molt i li continua afectant», ha afirmat l'advocada, per després afegir que és «impossible rescabalar-lo totalment».

El cas d'Eduard Pujol es va fer públic l'octubre del 2020, quan Junts el va suspendre de militància i el va forçar a deixar l'escó al Parlament després de rebre el testimoni de dues suposades víctimes d'assetjament. Les dues dones no van posar denúncia a la justícia i uns mesos més tard el partit va tornar el carnet a Pujol i li va demanar disculpes. El cas va acabar als jutjats perquè Pujol va denunciar les dues dones per un delicte d'injúries.