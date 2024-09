Dona positiu en alcohol després d'un accident amb la furgoneta de la feina, trenca el parany i crema el cotxe

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 54 anys que va donar positiu en alcoholèmia després de tenir una accident amb la furgoneta d'empresa a Serinyà, va trencar el parany del vehicle i el va cremar al mig d'un camp.

Els agents el van arrestar per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat perquè es va abraonar sobre ells i els va amenaçar quan el van enxampar calant foc al vehicle. També l'han denunciat penalment per conduir begut.

Els fets van passar aquest dijous a la C-66 cap a les cinc de la tarda quan els agents van rebre l'avís d'un accident entre dues furgonetes. En arribar-hi, van comprovar que hi havia pocs danys materials però, en fer la prova als dos conductors, van descobrir que el causant del sinistre presentava una taxa de 0,98 mg/l d'aire expirat.

Per aquest motiu, li van immobilitzar el vehicle, que era de l’empresa per a la qual treballava, i li van obrir diligències penals com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle amb una taxa penalment punible. Una estona més tard, els agents van ser alertats que l’home havia trencat el parany, havia marxat amb la furgoneta i havia circulat fins al mig d’un camp.

Quan els agents van arribar van trobar la furgoneta cremant i van localitzar el conductor. L’home es va abraonar sobre ells mentre els amenaçava. Davant d’això, els mossos van detenir-lo per atemptar contra els agents de l’autoritat. L'arrestat, que no tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Girona l'endemà dels fets.