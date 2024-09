El PPC demanarà al Parlament que reconegui la victòria de l’opositor Edmundo González a Veneçuela

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Popular de Catalunya ha anunciat que registrarà una iniciativa en la Comissió d'Acció Exterior del Parlament demanant que la cambra catalana «reconegui la victòria de Edmundo González» a Veneçuela i insti el govern d'Espanya a reconèixer-lo com a tal, com va passar ja al Congrés dels Diputats arran d’una iniciativa de la formació popular, que va aconseguir el suport majoritari per a ser aprovada.

El portaveu del PPC al Parlament, Juan Fernández, afirma que «això no és només un missatge de suport als més de 40.000 veneçolans que viuen a Catalunya, que també, sinó que és un missatge de suport a la llibertat i la democràcia del poble veneçolà davant la tirania de Maduro».

La iniciativa del PPC, a més de reconèixer a Edmundo González com a president electe, demana que es condemnin «els episodis de violència, les detencions arbitràries a membres de l'oposició veneçolana» i que «es respecti a la població que pacíficament surt a manifestar-se pel canvi que han votat».