Illa es compromet a generar «confiança recíproca» entre el Govern i els Mossos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat «tot el reconeixement» del Govern al cos de Mossos d'Esquadra després de visitar el Complex Central de la policia a Sabadell en el primer acte públic com a president.

Illa s'ha compromès a generar la «confiança recíproca del Govern vers els Mossos i dels Mossos vers el Govern». La visita arriba quan encara no fa una setmana de l'operatiu fallit per detenir Carles Puigdemont i després que s'hagi qüestionat el paper dels Mossos. Illa ha assegurat que el cos és una «bona policia», però ha reconegut que «sempre es poden fer les coses millor». Així mateix, ha demanat que els agents puguin treballar «allunyats de la confrontació política».

Illa ha escollit el Complex Central dels Mossos d'Esquadra per fer la seva primera visita com a cap de l'executiu després d'una setmana de qüestionament de la policia catalana per no haver detingut Puigdemont dijous passat. Una visita «privada» sense accés als mitjans de comunicació i amb una declaració posterior sense admetre preguntes dels periodistes de poc més de tres minuts.

Ho ha fet acompanyat de la nova consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra amb el comissari en cap, Eduard Sallent, al capdavant. A més del director de la policia, Pere Ferrer, un càrrec encara del govern de Pere Aragonès. També hi era, però en segon pla, el major Josep Lluís Trapero. Durant la campanya electoral, Illa va anunciar que Trapero seria el director general de la policia si els socialistes arribaven a la Generalitat.

«Confiança recíproca»

El president de la Generalitat ha apuntat que Mossos és un dels serveis públics «de major importància» perquè «vertebren Catalunya» i és «part essencial de l'autogovern». D'altra banda, ha indicat que «la seguretat ciutadana és un dret de tothom» i ha dit que cal «garantir-la arreu del territori». El cap de l'executiu també ha destacat que la seguretat és «una política progressista».

Illa ha descrit el cos com una «bona policia» i ha remarcat la necessitat de generar «confiança recíproca del Govern vers els Mossos i dels Mossos vers el Govern». Així, ha assenyalat que «sempre es poden fer les coses millor». «És necessari que puguin desenvolupar la seva tasca allunyats de la confrontació política», ha argumentat el president mentre s'ha erigit per «garantir les condicions perquè això sigui possible».

«Nova etapa»

El màxim responsable del Govern ha recalcat que s'inicia «una nova etapa amb la manera d'afrontar la seguretat ciutadana al conjunt del país» i ha explicat que han volgut començar «escoltant les necessitats i inquietuds dels propis Mossos abans de prendre les decisions que corresponguin».

A més del relleu en la direcció general de policia, amb Trapero al capdavant, el Govern podria fer canvis en la cúpula de Mossos d'Esquadra. Un dels càrrecs amb un futur incert és el d'Eduard Sallent que va arribar a ser comissari en cap després que l'anterior conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, destituís Josep Maria Estela. Segons Elena, «no compartia el model coral de prefectura».

Illa també ha refermat el seu compromís en ampliar la plantilla de Mossos fins als 22.000 agents l'any 2030, tal com estava previst.

