Puigdemont justifica en un vídeo el seu retorn «a Waterloo» i avisa: «El procés no ha acabat»

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha justificat aquest dissabte -en el seu primer vídeo des que va desaparèixer després de la seva fugaç irrupció de dijous passat a Barcelona- la decisió de tornar «a Waterloo» davant de la «repressió desencadenada», i ha advertit: «No s’ha acabat el procés d’independència».

Així ho afirma en un vídeo de vuit minuts difós a xarxes socials, amb una escenografia idèntica a la del vídeo que va publicar dimecres passat, en el qual anunciava que havia «emprès el viatge de retorn de l’exili»: davant d’una paret blanca, al costat d’una 'senyera' i una bandera europea, apareix Puigdemont amb tratge i la mateixa corbata que llavors.

Puigdemont al·lega que, després del seu breu discurs davant de prop de 3.500 fidels davant l’Arc de Triomf de Barcelona i la seva posterior fugida sense deixar rastre i sense poder ser detingut pels Mossos d’Esquadra, va prioritzar «poder tornar a un lloc segur, primer,» i, després a la seva «residència belga, aquí, a Waterloo» si bé en el vídeo evita mostrar evidències que, efectivament, és a Bèlgica.

L’expresident assegura que la seva intenció a tornar a Catalunya dijous passat, després de set anys fugit, era «entrar al Parlament per ser present en la sessió» d’investidura d’Illa i poder exercir el seu «dret a parlar i a votar», però «des de primera hora del matí va quedar clar que el Departament d’Interior havia organitzat un dispositiu policial» per impedir-li entrar al parc de la Ciutadella i per detenir-lo allà mateix.

«Intentar accedir al Parlament hauria representat una detenció segura i no tenir la més mínima possibilitat de dirigir-me a la cambra, que era el meu objectiu. Hauria equivalgut a una entrega voluntària perquè es fes efectiva la meva detenció», raona.

Puigdemont recorda que mai no ha volgut entregar-se «a una autoritat judicial que no és competent» per perseguir-ho «per defensar el dret a l’autodeterminació» i que no té «cap interès a impartir justícia», sinó que pretén «fer política».

«Vaig intentar el que a tots ens semblava impossible i que en cas de fracassar, cosa per a la qual jo estava preparat, hauria tingut uns costos enormes», subratlla, abans d’afegir: «Poder tornar a un lloc segur, primer, i després a la meva residència belga, aquí, a Waterloo, van passar a ser el meu objectiu».

Per justificar el seu fugaç retorn a Catalunya, argumenta que «calia denunciar internacionalment a un Estat espanyol que no es comporta de manera democràtica quan permet que jutges del Tribunal Suprem es burlin de lleis aprovades» pel Congrés, en al·lusió a la llei d’amnistia.

Segons Puigdemont, «no s’ha d’acceptar dòcilment el que l’Estat et té preparat», encara que «no podia imaginar que aquesta estratègia de rebel·lió judicial comptaria amb la col·laboració entusiasta d’un Govern de Catalunya al qual ja se li havia acabat el temps».

«La repressió desencadenada és ara mateix ferotge i s’està rabejant contra determinades persones, amb un desig de revenja propi d’un altre règim», denuncia l’expresident, que se solidaritza «amb els patriotes que estan sent injustament perseguits» i amb les persones que «van patir les càrregues» policials de dijous.

El 'procés' continua malgrat l’«aliança tripartida»

El vídeo ha estat difós poques hores després que el socialista Salvador Illa, després de ser investit president de la Generalitat dijous passat amb el suport de PSC, ERC i Comuns, hagi pres possessió del càrrec.

Per a Puigdemont, això no significa que el 'procés' s’hagi acabat: «El procés d’independència s’acaba amb la independència. S’ha acabat una determinada fase i s’obre una etapa nova, amb unes condicions diferents.»

Reconeix que l’«aliança tripartida que fa possible des d’avui el Govern del president Illa no són les circumstàncies més favorables» per continuar amb el 'procés', però demana continuar la lluita, «sense renúncies» i amb «audàcia i risc». «No podem permetre’ns deixar-lo estar», sentència.

