Illa pren possessió com a 133è president: «La defensa de la llengua, la cultura i la terra no és mai contra ningú»

Salvador Illa ha pres possessió aquest dissabte com a 133è president de la Generalitat «il·lusionat i honorat d'aquesta responsabilitat» però «amb humilitat».

En el seu discurs ja com a president ha assenyalat que el seu principal objectiu és governar «tan bé com sàpiga per a tothom». «De tots els catalans és la institució i a tots ha de servir. Que tothom s'hi senti representat és el meu principal neguit», ha dit.

També ha apuntat que «Catalunya és solidària» i ha subratllat que «la defensa de la llengua, la cultura i la terra no és mai contra ningú». Illa ha pres possessió en un acte al Saló de Sant Jordi del Palau quan passaven pocs minuts de les dotze del migdia

