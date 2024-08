Els Mossos segueixen buscant Puigdemont a Catalunya i acusen el seu entorn de desinformar

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra segueixen buscant l’expresident Carles Puigdemont a Catalunya i acusen el seu entorn de «desinformar». En la roda de premsa per donar explicacions sobre l’operatiu policial de dijous pel debat d’investidura i el retorn de Puigdemont, el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent ha dit que no té elements objectius per poder afirmar que l’expresident hagi tornat a Bèlgica, com assegura el secretari general de Junts, Jordi Turull.

«No puc donar crèdit a la persona que el va ajudar a marxar», ha apuntat Sallent, que ha negat que els Mossos fessin el «ridícul» i ha apuntat que l’aparició de Puigdemont va ser més pròpia de «Jimmy Jump» que d’algú amb el seu antic rol institucional.

Eduard Sallent ha assegurat que el dispositiu policial d’aquest dijous al voltant del parc de la Ciutadella tenia tres objectius principals: la celebració amb normalitat del debat d’investidura, el manteniment de l’ordre públic amb manifestacions contraposades i la detenció de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Ha admès que es van complir els dos primers objectius, i ha criticat que agents del cos fora de servei ajudessin Puigdemont a fugir de l’Arc de Triomf: «No mereixen vestir aquest uniforme».

Eduard Sallent ha asegurado que el dispositivo policial de este jueves alrededor del parque de la Ciutadella tenía tres objetivos principales: la celebración con normalidad del debate de investidura, el mantenimiento del orden público con manifestaciones contrapuestas y la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Ha admitido que se cumplieron los dos primeros objetivos, y ha criticado que agentes del cuerpo fuera de servicio ayudaran Puigdemont a huir del Arc de Triomf: «No merecen vestir este uniforme».

