Les càrregues dels Mossos deixen més de 20 persones ateses pel SEM a Barcelona

22 persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) després que els Mossos dispersessin manifestants que intentaven entrar al Parc de la Ciutadella. Alguns dels assistents a l'acte de benvinguda de l'expresident Carles Puigdemont, que ha trepitjat Catalunya per primer cop després de gairebé set anys a l'exili, s'han dirigit al parc que envolta el Parlament un cop acabat el discurs del líder de Junts.

Allà, s'han viscut moments de tensió i empentes amb els Mossos d'Esquadra i s'ha arribat a trencar el cordó policial a l'accés del carrer Pujades. La policia ha tirat gas pebre als concentrats quan han entrat els primers manifestats al parc.

El llançament de gas ha provocat una escampada del centenar de concentrats. A banda dels efectes del gas, alguns dels manifestants han patit símptomes relacionats amb un cop de calor. Els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques han atès in situ els afectats que no han requerit trasllat a un centre sanitari. L'ús d'aquesta eina de dispersió no és habitual per part dels Mossos d'Esquadra.

L'arribada dels manifestants a les intermediacions del parc de la Ciutadella s'ha produït després que l'expresident desaparegués de la vista de tothom un cop acabat el discurs de l'acte de benvinguda organitzat per partits i entitats independentistes al Passeig Lluís Companys. Davant de milers de persones, Puigdemont ha dit que els independentistes no tenen dret a «renunciar» perquè el dret a l'autodeterminació és col·lectiu.

«Avui he vingut aquí per a recordar-los que encara som aquí, perquè no tenim dret a renunciar», ha afirmat el polític de Junts, que durant la campanya electoral va prometre que seria a Catalunya el dia de la investidura.

