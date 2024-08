Boye assumeix la defensa del mosso detingut per ajudar Puigdemont

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’advocat Gonzalo Boye ha assumit la defensa del mosso detingut per ajudar l’expresident Carles Puigdemont i argumentarà que es tracta d’una «detenció il·legal, perquè no ha comès cap delicte». Segons l’advocat, l’article 470 del codi penal parla de delicte en casos en què es facilita la fuga «d’un condemnat, pres o detingut», una situació que no aplica en el cas de Carles Puigdemont.

Els Mossos d’Esquadra han detingut l’agent del cos per suposadament col·laborar en la fugida de l’expresident de la Generalitat. La policia catalana preveu que hi hagi més detencions de persones per la seva presumpta col·laboració amb Puigdemont.

Després del seu discurs al passeig Lluís Companys s’esperava que una comitiva de càrrecs polítics i simpatitzants independentistes escortés l’expresident fins al parc de la Ciutadella, però en comptes d’això hauria pujat a un cotxe blanc que l’esperava a prop de l’escenari. Aleshores els Mossos li han perdut la pista. Poc després, la policia catalana ha arrestat el propietari del vehicle amb el que ha fugit, que també és mosso.

El cap de l’oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha assegurat en un missatge a la xarxa social X que avui hi ha «mossos herois perseguits per la policia política de la Generalitat», i ha parlat de «vergonya».

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que el mosso detingut és «un patriota i un mosso exemplar». «Un dels mossos lleials a la Presidència de la Generalitat a l’exili ha estat detingut pels que actuen de policia judicial i han desplegat una cerca que ja voldríem per a delinqüents perillosos, no per un diputat del Parlament», ha afirmat.

