Puigdemont anuncia que ha «emprès el viatge de retorn des de l'exili» per ser al Parlament dijous

Carles Puigdemont ha anunciat aquest dimecres que ha «emprès el viatge de retorn des de l'exili» des de Waterloo (Bèlgica) per a ser aquest dijous al Parlament, per al debat d'investidura de Salvador Illa.

Un retorn dels quals es desconeixen els detalls, però l'expresident ha assegurat que manté el compromís per a confrontar la «rebel·lió d'alguns jutges del Suprem».

En un vídeo a les seves xarxes socials, el diputat de Junts també ha denunciat que «no sembla que al govern espanyol li inquieti massa» i que «tem que al futur Govern de Catalunya li resultarà indiferent». El debat d'investidura està convocat per aquest dijous a les 10h. Junts i entitats sobiranistes han convocat una «rebuda institucional» a les 9h al Passeig Lluís Companys.

El diputat de Junts farà un viatge de retorn discret, a diferència de la previsió inicial, a conseqüència de l'amenaça de detenció que pesa sobre ell. A les 9h hi ha prevista una «rebuda institucional» per part de membres de Junts, la CUP, l'ANC, Òmnium Cultural, el Consell de la República i l'AMI, entre altres. Està previst que Puigdemont hi intervingui i després intenti arribar acompanyat d'autoritats fins al Parlament, que estarà blindat pels Mossos d'Esquadra. Fonts de l'entorn de l'expresident remarquen que vol «exercir els seus drets» i esperen que es pugui fer «amb tota la normalitat».

En el vídeo, Carles Puigdemont ha defensat que el «desafiament» del Tribunal Suprem, que es nega a aplicar la llei d'amnistia, «s'ha de contestar i s'ha de confrontar». Per això, ha assegurat que ha «emprès el viatge de retorn des de l'exili, convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica, que la fi de la repressió política, que està contemplada en la lletra i l'esperit de la llei d'amnistia».

«Si ens la creiem, si volem que aquesta llei abasti tothom, no podem callar davant l'actitud de rebel·lió, en què s'han bunqueritzat alguns jutges del Suprem», ha afirmat el cap de files de Junts, que ha defensat la necessitat d'una «justícia imparcial, que no tingui agenda política, que no interfereixi per impedir la voluntat popular».

En aquest context, l'expresident conclou que la seva presència al Parlament «hauria de ser normal» i que el fet que s'arrisqui a una «detenció arbitrària» és «l'evidència de l'anomalia democràtica que tenim el deure de denunciar i combatre».

