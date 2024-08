Junts demanarà suspendre el ple d'investidura si Puigdemont és detingut

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha explicat que demanaran al president del Parlament, Josep Rull, que suspengui el ple d'investidura si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és detingut. «No són condicions de fer aquest ple», ha assegurat aquest dimarts en una entrevista al 324. Turull ha reiterat que el retorn de Puigdemont és un «compromís que ell té» i que la intenció és que es produeixi pel debat d'investidura per «assistir amb normalitat al ple».

Junts defensa que Puigdemont hauria d'haver estat un dels beneficiaris de la llei d'amnistia, però des del Tribunal Suprem sostenen que l'acusació de presumpta malversació pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 no és amnistiable. És per això que se sospita que serà detingut un cop creui la frontera. Turull ha advertit el PSOE que si es produeix l'arrest i «mira cap a un altre costat» caldrà «replantejar» el suport de Junts al govern espanyol. «Actuarem en conseqüència», ha avisat.

L'advertiment al PSOE no és únicament per la hipotètica detenció de Puigdemont, sinó també per l'acord a què han arribat el PSC i ERC per investir el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, president de la Generalitat. Per a Turull, el pacte suposa «un canvi de relat» i ha acusat els republicans de «canviar de bloc». «Per primera vegada hi haurà un Govern netament espanyolista. És un greu error històric», ha considerat. També ha criticat que Illa, que «va defensar el 155», serà investit mentre que Puigdemont, «el president de l'1-O», pot acabar «detingut i empresonat».

Et pot interessar