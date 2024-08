Tres trens vandalitzats amb grafitis a l'R4 obliguen a prestar servei per carretera entre Vilafranca i Castellbisbal

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El vandalisme amb grafitis a tres trens de l'R4 de Rodalies obliga a prestar servei alternatiu per carretera entre Vilafranca del Penedès i Castellbisbal, segons ha informat Renfe. L'acte incívic s'ha produït aquesta passada nit de dissabte a diumenge a Martorell, i afecta tres dels primers combois de la jornada.

«Aquesta nit, s'han perpetrat actes vandàlics en tres trens disposats per realitzar el servei a l'R4. Aquests fets impossibiliten prestar el servei amb normalitat entre Vilafranca i Castellbisbal i per aquest motiu s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera en el tram afectat», ha denunciat Renfe, que recorda que l'any passat aquesta «xacra» del vandalisme va suposar un cost a la ciutadania de més de 10 MEUR a Catalunya.

Et pot interessar: