Dos policies demanen 21 anys per a activistes de Greenpeace per envestir-los amb llanxes

Dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona demanen 21 anys de presó per a dos activistes de Greenpeace que van participar en una protesta al mar, que acusen d’intentar matar-los envestint la seva embarcació policial, en un cas que comparen amb el de la narcollanxa de Barbate.

En un escrit, a què ha tingut accés EFE, els dos agents, als quals arran d’aquests fets se’ls va reconèixer la invalidesa absoluta i total i per la qual han perdut la condició de policies, atribueixen als acusats els delictes de temptativa d’homicidi, lesions, atemptat a l’autoritat i desordres, pels quals també demanen sengles indemnitzacions de 420.967 i 172.048 euros.

El titular del jutjat d’instrucció número 2 de Barcelona va processar els dos acusats, Vicens M.F. i Francisco Alejandro P.C., per resistència a l’autoritat, contra l’ordre públic, lesions i contra la integritat física, en efectuar «perilloses maniobres» amb dos llanxes, en una «temerària» navegació en la que van obligar a l’embarcació policial a dur a terme «bruscos moviments» evasius.

Els fets van ocórrer el 18 de juny de 2021 quan els dos agents, que anaven a bord de l’embarcació policial 'Guaita' a les aigües costaneres de Barcelona, als voltants de l’hotel «W», on es duia a terme un acte amb la presència del president del Govern, van veure dos embarcacions en les quals es desplegaven pancartes de Greenpeace.

En la seva interlocutòria, el jutge remarca que els agents es van dirigir cap a ambdues embarcacions activant els llums i fent sonar els xiulets perquè paressin la navegació i recollissin les pancartes, si bé els activistes en van desplegar altres de més petites, mentre una de les llanxes feia voltes al voltant de la policial.

Posteriorment, ambdues embarcacions de la protesta de Greenpeace van sortir navegant a tota velocitat, amb la qual cosa es va iniciar una persecució, en la qual les llanxes dels acusats van fer maniobres per emprendre els policies.

D’aquesta forma, manté la interlocutòria, els van obligar a virar el seu rumb i van posar en perill la integritat física dels agents: a dos d’ells se’ls va acabar concedint la invalidesa i un tercer va resultar ferit encara que no va tenir seqüeles.

Finalment, les embarcacions van entrar en el Port Forum de Sant Adrià (Barcelona), on els activistes van ser identificats.

En el seu escrit d’acusació, els dos agents ressalten que els activistes es van aprofitar de la superioritat de les seues embarcacions i la seva millor capacitació com a pilots per intentar col·lidir-hi, en un cas que comparen amb el de la narcolancha que va envestir a una embarcació de la Guàrdia Civil a Barbate, on van morir dos agents.

Segons els agents, únicament la perícia del pilot de l’embarcació policial va evitar les col·lisions, amb girs límit en l’últim moment, i no perquè els acusats volguessin envestir-los, ja que van fer «maniobres de fustigació» contra ells aprofitant l’estat del mar, que tenien llanxes més potents, i també més coneixements nàutics.

L’acusació exercida pels dos agents es basa, entre altres elements, en els enregistraments de l’emissora policial, en les que se’ls sent dirigir-se a la central amb frases com «han intentat matarnos!!!...si nostre patró no modifica el rumb, hauríem tingut un greu accident, amb la finalitat última d’intentar deixar-se anar de l’acció policial» o «han intentat atemptar de forma clara i expressa».

Els agents afirmen que els acusats van iniciar una «temerària fugida» cap al port de Barcelona «a gran velocitat i amb un manifest menyspreu» cap a la seva integritat física i de la resta de naus que es trobaven per la zona, «amb ple coneixement i menyspreu per les conseqüències que poguessin esdevenir de la seva acció, escometent contínuament contra l’embarcació» policial.

Per això, consideren que van actuar amb «evident menyspreu» contra la vida dels agents, ja que van intentar «abordar, enfonsar i causar el mal més gran possible» a l’embarcació policial, provant d’«emmascarar» la seva acció en una protesta «pacífica i reivindicativa sota la bandera d’una organització com Greenpeace».

Paral·lelament, els agents han interposat als jutjats de Barcelona una querella contra el tinent d’alcalde de seguretat, Albert Batlle, i diversos comandaments de la Urbana, pels delictes socials i de lesions per omissió, ja que al·leguen que van haver d’intervenir a causa d’una «bretxa de seguretat» davant de la protesta de Greenpeace sense la formació i els mitjans materials necessaris.

Et pot interessar: