La persona més gran del món, Maria Branyas, esdevé la vuitena més longeva de la història

La persona més gran del món, Maria Branyas, ha esdevingut aquest dissabte la vuitena més longeva que ha viscut mai, segons les comprovacions fetes al llarg dels anys per l’associació Gerontology Research Group (GRG), que nodreix la llista dels rècords Guinness en longevitat verificant dates de naixement i de mort.

La catalana nascuda el 1907 a San Francisco té 117 anys i 138 dies, i supera així la italiana Emma Morano, que va ser uns mesos la persona viva més vella durant uns mesos fins la seva mort el 2017. Així, Branyas també és a partir de dissabte la tercera europea més longeva de la història documentada. La francesa Jeanne Calment encapçala el rànquing tant a nivell continental com planetari, ja que va morir amb 122 anys i 164 dies.

Així, només es té registre fiable de set persones, totes dones, que hagin estat més longeves que la catalana resident a la residència Santa Maria del Tura d'Olot des de fa més de dues dècades.

Tres d'elles van morir entre els 117 i els 118 anys, tres més al voltant dels 119, i Calment és l'única fins ara que ha arribat a la tretzena dècada de la seva vida, ja que va viure entre el 1875 i el 1997. Segons les mateixes fonts, el mes de maig, Branyas va entrar al 'top 10' de persones més velles que mai han existit.

Dos mesos abans, el 4 de març, va complir els 117 anys. Dies abans del seu aniversari, la seva filla Rosa Moret va explicar a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que «no li fa mal res, no té cap malaltia». Amb tot, també admetia que havia anat «baixant» els mesos anteriors, i que des de l'estiu de l'any passat patia «una davallada lenta».

Pel que fa als rècords com la fita assolida aquest dissabte, Moret deia que la seva mare els veu com «ximpleries». La filla de Branyas també va revelar que no ha estat hospitalitzada, però que amb l'edat, aquests últims temps ha perdut visió, oïda i últimament, també memòria, a banda de la mobilitat, ja que no pot caminar sola.

Branyas va esdevenir la persona més gran en vida fa just un any i mig, el 17 de gener del 2023, quan la francesa Lucile Randon, de 118, va morir.

Records de la Primera Guerra Mundial

Nascuda el 4 de març del 1907 a San Francisco, Califòrnia, en una família catalana, Branyas va arribar a Catalunya de petita i té records que es remunten a la primera Guerra Mundial i a la guerra civil espanyola, segons explicava el 2019 en una entrevista a Catalan News.

De fet, el retorn a Catalunya de la família, quan ella tenia 7 anys, es va produir el 1914, en ple esclat de la primera gran guerra del segle XX. «Vam arribar en vaixell. A causa de la guerra Alemanya atacava el nord i no podies travessar els mars nòrdics, vam haver d'anar per les Açores i per Cuba», expressava.

El maig del 2020, Maria Branyas es va convertir en la persona més gran del món en sobreviure a la covid-19 a l'edat de 113 anys i, gairebé tres anys després, va esdevenir la degana del planeta.

Et pot interessar: