Illa té «ganes» de governar amb ERC i Comuns i acusa Junts de buscar la repetició electoral

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, s’ha mostrat amb «ganes» de governar Catalunya amb ERC i Comuns per, entre d’altres, resoldre el problema de l’habitatge. Durant la cloenda del XIV Congrés del PSC de Barcelona, Illa ha acusat Junts de buscar la repetició electoral: «No els agrada el resultat i volen repetir el partit fins que els vagi bé», ha opinat. Illa ha resumit que eliminar els pisos turístics i aprovar l’amnistia són exemples de «fer política». Amb la mirada posada a França, també ha fet una crida a aturar l’extrema dreta. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha parlat de les eleccions franceses, i ha reivindicat el Pla de Barris com a «antídot» contra la ultradreta i els populismes: «No passaran!», ha exclamat.

Durant la seva intervenció a la cloenda del congrés dels i les socialistes de Barcelona, Illa ha insistit que la ciutadania va apostar, a les eleccions catalanes, per un govern d’esquerres: «Han dit clarament que volen un govern de PSC, ERC i Comuns», ha subratllat el líder socialista.

Illa també afirmat que té «moltes ganes» d’estendre les polítiques per resoldre el problema de l’habitatge més enllà de Barcelona, i fer-ho per tota Catalunya. A més, Illa ha afegit que, a partir del resultat del 12 de maig, el PSC ha de «liderar» el Govern, però no sols, sinó amb republicans i comuns, a partir de «generositat i humilitat», i de buscar «punts en comú».

El primer secretari socialista també ha criticat Junts (sense mencionar-los) per buscar la repetició electoral: «N’hi ha uns que no els agraden els resultats i volen repetir el partit fins que els vagi bé. Això no és del que va la democràcia», ha manifestat, en un discurs on ha tornat a barrejar el català i el castellà, tal com també ha fet Collboni.

Tant Illa com l’alcalde de Barcelona han fet referència a les eleccions franceses i al clam per aturar l’extrema dreta i els populismes. Collboni ha cridat, «en nom de la família socialista» de la ciutat, el lema del «no passaran», secundat pel públic que ha assistit a l’edifici AXA de Barcelona.

Collboni ha reivindicat les «polítiques transformadores» com la «millor vacuna» contra els extremismes, els populismes i l’extrema dreta. I ha destacat el seu Pla de Barris com el «millor antídot» contra la ultra dreta. L’endemà de les manifestacions, també a Barcelona, contra la massificació del turisme, Collboni ha dit que eliminar els pisos turístiques és «una forma de combatre» l’extremisme.

A la clausura també hi ha participat la nova primera secretària del partit a Barcelona, Sara Jaurrieta.