ERC nega «cap pagament per silenciar» l’acció dels cartells o l’elaboració de «factures falses»

ERC ha negat aquest dissabte les informacions publicades per ‘La Vanguardia’, que apunten que s’haurien pagat fins a 50.000 euros per «silenciar» els autors de la campanya dels cartells de l’Alzheimer contra Ernest Maragall. En un comunicat, ERC afirma que «en cap cas s’ha fet cap pagament per silenciar l’acció dels cartells» ni tampoc s’han fet «presumptes factures falses». A més, els republicans diuen que les informacions apunten a un «intent de xantatge» que el partit espera «poder esclarir». ERC indica que les investigacions internes per aclarir el cas segueixen i esperen poder tenir les conclusions «com abans millor» davant de la «necessitat de resoldre aquest cas de manera exemplar».

«Volem reiterar un cop més la més absoluta condemna per l’acció dels cartells de l’Alzheimer i lamentem les repercussions que aquesta està tenint a l’organització i per tothom», apunten els republicans.

L'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, ha evitat aquest dissabte valorar a la premsa les informacions de 'La Vanguardia'.