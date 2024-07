Els Mossos desarticulen un grup criminal de lladres de coure que actuaven en polígons industrials de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup criminal de lladres especialitzat en la sostracció de coure del cablejat elèctric en polígons industrials a l’àrea metropolitana de Barcelona. Els investigadors van detenir tres homes el 29 de maig a la matinada quan acabaven de robar coure en una empresa de Sant Cugat del Vallès. Segons els Mossos, el grup està relacionat amb una quinzena de robatoris amb força comesos des del mes de febrer. Els autors rebentaven arquetes de terra i, de l’interior, robaven el cablejat de coure. En altres casos, rebentaven les casetes de comptadors elèctrics per tallar el cablejat i endur-se’l. Com a conseqüència, les naus industrials dels polígons on robaven patien talls de subministrament elèctric.

Segons els Mossos, els lladres es movien en dos vehicles: una furgoneta que els servia per carregar el material robat i un vehicle que feia tasques de vigilància per evitar ser sorpresos.

Arran de les investigacions policials, els Mossos van poder veure com els tres lladres accedien el 29 de maig a un polígon de Sant Cugat. Cap a les tres de la matinada, els van intentar interceptar però van fugir i es van amagar en una zona boscosa.

Els Mossos van fer un dispositiu de vigilància i espera, fins que els investigats van sortir del seu amagatall per agafar els vehicles que tenien estacionats, moment en que van ser detinguts pels agents.

Tots tres portaven 8 unitats de cable de 2.40 mm d'uns quatre metres d'un valor aproximat de 100.000 euros. Un d’ells era el líder del grup i s’encarregava de fer tasques de vigilància i organització logística, la resta feien el treball especialitzat en la manipulació i tall del cable elèctric.

Arran de la detenció, els investigadors van aconseguir una ordre judicial per fer una entrada i escorcoll en un local de Barcelona on els detinguts vivien, i es van intervenir diferents objectes d’interès, com les targetes SIM dels seus mòbils. A més, es va detenir un altre home relacionat amb els fets i es va denunciar una dona per la seva participació a un robatori amb força, un furt i pertinença a grup criminal.

Els Mossos van poder comprovar que els lladres venien el cable robat a dues deixalleries a l’Hospitalet del Llobregat i Cervelló, on es van fer inspeccions administratives i es van localitzar registres de vendes de coure que superaven els 14.600 euros, corresponents a 1.750 kilos de metall.

Respecte a les infraccions administratives detectades, es va aixecar acta per la irregularitat en el compliment dels registres previstos per Llei i l’omissió de comunicacions obligatòries a l’organisme competent a ambdues deixalleries.

La investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions.