Martina i Jan, els noms més posats als nadons el 2023 a Catalunya

Martina i Jan són els noms més posats als nadons el 2023 per a cada sexe, segons l'estadística publicada per Idescat aquest dimecres. Leo va destronar Marc el 2022, després de la seva hegemonia que va durar un quart de segle –des que es tenen registres, el 1997–, però l'any passat els 393 nadons que es van anomenar Jan van superar els 372 nens que duen el nom de Leo.

Biel (387), Pol (376) i Nil (374) són els altres noms populars en el sexe masculí. Pel que fa les nenes, Martina (405 nadons) recupera el primer lloc que va assolir cinc vegades la dècada passada, l'última de les quals, el 2016. Ara bé, el 2023 és el primer any en què s'ha fet amb el liderat absolut. Júlia (390), Mia (339) i Emma (327) són els altres noms populars de nena.

Júlia va ser el nom de nena més posat durant sis anys seguits, entre el 2017 i el 2022, però l'any passat va caure a la segona posició. Fa més d'una dècada que Martina i Júlia estan entre els noms més posats entre els nadons de sexe femení, però si bé al voltant del 2010 tots dos comptaven amb gairebé 1.000 nounades més cada any, ara totes dues se situen en unes 400 per any. Les dades coincideixen amb la baixada de natalitat arreu del país durant 15 anys seguits, amb una xifra que el 2023 ha caigut al nivell mínim des del 1995.

Els noms curts continuen dominant els rànquings

Darrere d'aquests dos noms, les modes en onomàstica pel que fa a les nenes continuen sent noms curts, amb Mia i Emma com a tercer i quart apel·latius més populars. Lucía (324), Ona (323), Gala (311), Sofia (295), Aina (274) i Olívia (268) completen el top 10. Maria, en onzena posició, Laia, en la quinzena, i Paula, en la divuitena, són els únics dos noms que eren populars a finals del segle XX i que encara es mantenen forts. D'altres que eren molt posats fa un quart de segle, com ara Laura, Andrea, Anna o Alba han desaparegut de les posicions de lideratge i no arriben al centenar de nadons el 2023.

El nom més popular de dona en el conjunt de la població, Maria, es manté fort, però els següents –Montserrat, Maria del Carmen i Marta– són residuals entre les nounades l'any passat.

Pel que fa als nens, Jan arriba a dalt de tot del rànquing per primera vegada des que Idescat facilita la informació, el 1997. Fins l'any 2005 no va entrar dins dels 20 més posats, i des de llavors no ha parat d'escalar posicions. El 2020 va ser segon, i el 2022, cinquè, amb una lleugera tendència a la baixa, però menor que d'altres en el context actual de declivi de la natalitat.

Així com amb les nenes, els noms curts també s'estilen entre els nens, ja que Biel, Pol i Nil ocupen les altres places d'honor. Leo, que va desbancar Marc l'any passat, només ha aguantat un any com a nom més posat de nen i ara és cinquè, tot i que a prop del liderat, amb 372 nadons. Just per sota de Martí (367), Marc és el setè més popular, però en caiguda lliure. Si bé el 2014 n'hi va haver 1.084, en aquesta dècada no ha parat de baixar fins als 347 de l'any passat.

Amb tot, és l'únic dels més posats fa un quart de segle que encara es manté en el top 10, mentre que apel·latius com David, Daniel, Sergi, Jordi o Albert han desaparegut de les primeres posicions. Entre el conjunt d'homes, Antonio i José són els més freqüents, però cap dels dos és encara popular i no passen de la seixantena de nadons per a cadascun.

Per comarques, Júlia i Martina són les dominadora quant a nenes, ja que són el més posat a sis cadascuna. Mia i Ona se situen primeres a quatre, i Aina, a tres. Amb tot, a la comarca més poblada de Catalunya, el Barcelonès, el nom estrella és Sofia.

Quant als nens, Jan és el més popular a cinc comarques, mentre que Biel ho és a quatre, i Hugo, Martí, Marc i Nil, a tres. Al Barcelonès, el més posat és Mateo.

