Expulsats d'Espanya 22 delinqüents estrangers multireincidents que actuaven sobretot a Catalunya

La Policia Nacional ha fet efectiva l’expulsió de 22 delinqüents estrangers multireincidents que actuaven en diversos punts de l’estat espanyol, principalment a Catalunya. Tenien nombrosos antecedents policials i judicials, en alguns casos per delictes molt greus, segons informa el cos policial aquest dimecres en una nota de premsa.

Aquestes expulsions impliquen molta coordinació amb nombroses gestions policials i judicials, a més d’una relació amb els respectius consolats a nivell de documentació. Finalment es van obtenir les ordres judicials d’expulsió per substitució de pena o els decrets d’expulsió emesos per la subdelegació del govern espanyol per infracció de la Llei d’estrangeria.

El dispositiu va acabar amb el trasllat, amb més de 45 agents i 15 vehicles, des de les instal·lacions policials de la Zona Franca fins a l’aeroport de Madrid-Barajas, on es van entregar a la Unitat Central de Repatriacions. Es va contractar un avió per repatriar-los a països de l’Amèrica Central.

