El 90,7% dels alumnes d'I3 i el 89,2% dels de primer d'ESO han estat admesos al centre demanat

El Departament d'Educació ha assignat en primera petició el 90,75% de les sol·licituds de preinscripció a I3. El curs passat van ser el 90,65%. A primer d'ESO, les assignacions fetes en primera petició han estat el 89,21%, com el curs passat.

En total s'han fet 55.646 assignacions a I3 -37.627 a la pública i 18.019 a la concertada-. Hi van haver 55.905 sol·licituds: 38.176 per a un centre públic en primer opció -1.077 menys que el curs passat- i 17.729 a un de concertat -1.041 més-. A primer d'ESO s'han fet 54.886 assignacions -48.763 a la pública i 6.123 a la concertada-. Al primer curs de secundària s'havien rebut 55.428 sol·licituds: 48.627 per a instituts públics en primera opció (-937) i 6.801 per a la concertada (+294).

En conseqüència, les assignacions han seguit una tendència similar respecte del curs passat: a I3 638 menys a la pública i 625 més a la concertada; i a primer d'ESO 694 menys a la pública i 228 més a la concertada.

Pel que fa les places reservades per a alumnat amb necessitats educatives de suport específic per motiu de vulnerabilitat econòmica (NEE B), hi havia una oferta de 13.388 places a I3. Són 58 menys que el curs passat. Davant d'això, Educació ha defensat que s'ha mantingut l'oferta en un context de baixada demogràfica però de millor detecció d'aquest alumnat. En aquest cas, s'han registrat 11.163 sol·licituds de famílies per ocupar aquestes places, 455 més que el curs anterior i se n'han assignat en primera opció 10.020 (522 més).

A primer d'ESO s'han ofert 16.418 places NEE B, 1.070 més que el curs passat, i se n'han assignat 15.791 (1.396 més). Se n'han assignat en primera opció 13.522 (1.297 més).

Educació ha afirmat que la planificació ha acabat tenint correspondència amb la realitat social i el sistema educatiu ha absorbit «satisfactòriament» aquest alumnat.

18 grups menys a I3 respecte a l'oferta inicial



L'oferta final de grups a les escoles i instituts ha confirmat, segons el Departament, la planificació feta al març, quan es va anunciar l'oferta inicial. Aquesta es va fer comptant amb una previsió de davallada demogràfica de 1.800 infants menys a I3 i 1.100 a primer d'ESO respecte al curs anterior. La conselleria ha apuntat però que la reducció de ràtios «ha evitat el tancament de 110 grups», tenint en compte el descens de l'alumnat.

Finalment, a I3 s'han ofert 3.006 grups, 18 menys que els previstos a l'oferta inicial. D'aquests, 2.018 en escoles públiques, 18 més que a l'oferta inicial; i 898 a les concertades, 36 menys.

A primer d'ESO s'han ofert 2.898 grups, un més que a l'oferta inicial: 1.951 a instituts públics (+1) i 947 als concertats (la mateixa oferta).

Et pot interessar