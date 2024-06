Els hotels catalans superen els dos milions de persones allotjades al maig, un 6,65% més que fa un any

Els hotels catalans van allotjar 2.223.250 persones al maig, cosa que suposa un 6,65% més que fa un any, segons les dades provisionals de Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Es tracta del millor mes de maig de la sèrie històrica de l'INE (amb dades des de 1999), sent en els períodes de 2024 i 2023 els únics que s'han superat els dos milions (l'any passat es van registrar 2.084.531). La comparativa d'ocupació hotelera amb el cinquè mes de l'any de 2019 és d'un 11,31% més, quan va haver-hi 1.997.378. D'altra banda, les pernoctacions també van assolir un guarisme històric, amb 6.263.934, la primera vegada que passa dels sis milions en un mes de maig.

Les pernoctacions van augmentar un 11,6% en el cinquè mes de l'any respecte a fa un any (5.609.283) i gairebé un 16% més que el de 2019 (5.411.223). Pel que fa a l'estada mitjana dels hostes al maig va ser de 2,82 dies, per sobre dels 2,69 i 2,71 del mateix període de 2023 i 2019, respectivament. El grau d'ocupació va situar-se en el 62,86%, quan un any enrere va ser del 58,03%. Quant a l'índex de preus va pujar un 5,7% interanual, fins als 165,07 euros.

Per demarcacions, Barcelona va concentrar pràcticament el 60% del total de les persones allotjades, amb 1.290.759, seguit de Girona amb 485.568, Tarragona amb 382.035 i Lleida amb 64.888. En canvi, a Tarragona va ser on més van allargar l'estada els visitants amb 3,54 dies de mitjana, a Girona van ser de 2,79, a Barcelona de 2,67 i a Lleida d'1,73.

Catalunya va ser el segon destí escollit tant pels viatgers residents a l'Estat (14,1%) i no residents a l'estat espanyol (18,9%). En aquest sentit, l'INE ha destacat que Barcelona va ser un dels punts turístics amb mes pernoctacions, juntament amb Madrid i Calvià.

Al conjunt de l'Estat, les pernoctacions als hotels es van incrementar un 11,1% interanual al maig i van superar els 35,7 milions, mentre que el nombre d'usuaris es va enfilar fins als 11,7 milions, un 11,31% més que en el mateix període de fa un any (10.580.202).

