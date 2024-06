La participació el 9-J a Catalunya cau fins al 43,5%, lluny del 60,9% del 2019 i també per sota del 2014

La participació en les eleccions europees d'aquest 9-J ha sigut del 43,5% a Catalunya, la xifra més baixa des dels comicis de l'any 2009. La caiguda és de més de 17 punts en relació a les darrers eleccions europees, quan va ser del 60,9%, empesa en part per la coincidència amb les eleccions municipals.

Però els pocs més de 2,4 milions de votants d'aquest diumenge són també una participació inferior a la del 2014, en aquell cas, sense altres convocatòries que animessin el vot, i que va ser del 46,2%.

Per demarcacions, on més ha caigut la participació ha estat a Lleida, on s'ha situat en el 39,6% del cens. Al conjunt de l'Estat la participació ha estat del 49,2%, gairebé sis punts més alta que a Catalunya.

