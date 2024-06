La 'drag queen' Pitita, presidenta d'una mesa electoral a Barcelona

La drag-queen 'Pitita', nom artístic rere el qual hi ha Bernat Bordas, presideix una mesa a la Universitat de Barcelona. Malgrat que era suplent, s'ha hagut de quedar a la mesa, on hi ha arribat amb el seu look artístic perquè aquest vespre actua a l'Apolo.

Ha estat una de les imatges curioses d'aquesta jornada electoral, que ha arrencat sense cap tipus d'incidència en cap col·legi de Catalunya. Segons ha explicat el govern espanyol, la totalitat de 8.872 meses dels 2.934 col·legis electorals en 947 municipis catalans s'ha constituït «amb normalitat» i sense cap incidència destacable. Només s'han produït els «habituals contratemps» que s'han resolt abans de l'obertura dels centres a les 9h.

Per demarcacions, a Barcelona poden votar 4,3 milions de persones, a Girona 565.473 votants, a Lleida 321.586 i a Tarragona 510.238. Pel que fa al dispositiu electoral, compta amb milers de treballadors de l'Estat amb la mobilització de 9.853 agents de policia: 867 de la Policia Nacional, 1.156 de la Guàrdia Civil, 4.910 de Mossos d'Esquadra i 2.920 agents de les diferents policies locals.

