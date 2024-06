Els transportistes critiquen la «complicitat dels governs» en els talls de fronteres i demanen garantir la circulació

L'Associació General d'Autònoms Transportistes de Catalunya (AGTC) critiquen la «passivitat i complicitat» de la conselleria i el ministeri d'Interior davant la nova convocatòria de bloquejos dels agricultors als passos fronterers d'aquest dilluns.

Segons el sector, la protesta ocasionarà «injustificadament» pèrdues milionàries i exigeixen al Govern la lliure circulació de bens i mercaderies dels més de 11.000 camions que diàriament travessen la frontera.

Els transportistes qualifiquen les accions de «radicals» i consideren que no han estat convocades per organitzacions del sector agrari, sinó per grups minoritaris que actuen amb «impunitat». Per això, demanen sancionar els manifestants que impedeixin la circulació de mercaderies.

«Lluny d'advertir-los de les conseqüències de dur-les a terme, les consenten advertint als transportistes de la necessitat d'evitar circular per aquests passos fronterers a partir de dilluns i de reprogramar els seus viatges», lamenten en un comunicat.

Et pot interessar: