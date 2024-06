La secretària general d'ERC, Marta Rovira, rebutja facilitar que hi hagi «un president sense programa a Catalunya» i afirma que «si algú s'ha de moure són els altres». Rovira ho ha dit durant la seva intervenció telemàtica en un acte de campanya d'ERC per al 9-J a Vic.

Segons ella, després de la «victòria» de la llei d'amnistia ara toca exigir un finançament «just i singular» i «sobretot qui ha d'entendre que és el primer pas és el president Sánchez».

A més a més, ha afegit que espera que la llei d'amnistia serveixi perquè el moviment independentista torni a seure i «es torni a posar d'acord». El president d'ERC, Oriol Junqueras, i la cap de llista al 9-J, Diana Riba, també han celebrat l'amnistia.

Rovira ha assegurat que el que volen és que Pedro Sánchez es posi «al costat de la gent» i ha dit que el que toca ara per avançar cap al referèndum és la sobirania fiscal.

Igual que primer van ser els indults i ara l'amnistia, ha dit, ara cal exigir el finançament «just i singular» per a Catalunya per caminar cap al referèndum. «Sobretot qui ha d'entendre que és el primer pas és el president Sánchez», ha afirmat.

I és que Rovira ha apuntat que després del 12-M alguns volen «plantar cara» a ERC i «aprofitar-se» del moment de «debilitat inicial». Davant d'això, ha reblat, és quan més cal reafirmar-se. «D'ànima només en tenim una, que són les dues cares de la mateixa moneda: independència i progrés social», ha deixat clar.

Així, ha afegit, calen «totes les competències i recursos» i el referèndum és «el mínim». «Som aquella gent que defensarem la independència com a eina de progrés social i el referèndum com a instrument per aconseguir-la», ha conclòs.

A més a més, també s'ha referit a la unitat del moviment independentista. Després de l'amnistia, ha comentat, espera que l'independentisme «torni a seure, torni a debatre i, sobretot, es torni a posar d'acord».«Som gairebé la meitat de la ciutadania que creiem que cal defensar la república catalana», ha assegurat.

Tant ella com Oriol Junqueras han reivindicat l'1-O i tota la feina feta per combatre la «repressió». Junqueras ha celebrat també la llei d'amnistia, que ha qualificat de «victòria» però ha reivindicat també la «victòria» del referèndum del 2017. «Ens hem de sentir orgullosos de les victòries que hem aconseguit i aquelles que aconseguirem», ha dit, tot fent una crida a «sumar-hi molta gent».

«És un dia d'emoció»

La cap de llista d'ERC al 9-J, Diana Riba, ha començat la seva intervenció destacant que «és un dia d'emoció» per l'aprovació de l'amnistia i ha tornat a expressar el seu compromís per una llei de claredat a Europa perquè l'autodeterminació sigui un dret europeu reconegut. «Si hem guanyat el pols a l'estat amb l'amnistia ara toca guanyar el pols a Europa amb el referèndum», ha plantejat.

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa també han celebrat, a l'inici de l'acte, l'aprovació de la llei d'amnistia i han reivindicat l'1-O. Segons Forcadell, l'amnistia és «la reparació d'una injustícia històrica, d'un error descomunal».

«Tothom sap que el govern i el Parlament de l'1-O van treballar sempre al servei de Catalunya i de la democràcia», ha dit Forcadell, que s'ha mostrat «orgullosa» d'haver defensat «la sobirania del Parlament».

L'expresidenta de la cambra ha assenyalat que ERC sempre lluitarà «en contra de la repressió i amb més força per aconseguir la independència de Catalunya».

En una línia similar s'ha expressat Dolors Bassa, que també ha tret pit de «l'orgull» de pertànyer al govern de l'1-O i ha celebrat la llei d'amnistia. «Potser hi haurà dificultats i la justícia és el que és avui», ha admès.

Tot i això, ha assegurat que la llei és la victòria «del moviment independentista versus el regne d'Espanya». Totes dues han confiat també en el benefici de la llei perquè els «represaliats» puguin «reconstruir» les seves vides.

