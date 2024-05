Fundeen i Samsø s'uneixen per a accelerar la participació local en projectes d'energies renovables a Catalunya.

En un context de creixent consciència sobre la urgència de la transició cap a fonts d'energia més netes i sostenibles, Fundeen i Samsø han unit forces per accelerar l'adopció d'energies renovables a Catalunya, destacant la importància de la participació ciutadana i la sostenibilitat en aquest procés.

Una normativa favorable en renovables

Els diferents fulls de ruta creats pel Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic posen en valor el paper crucial dels ciutadans afectats pels projectes que s'estan desenvolupant en els seus municipis. En algunes comunitats, com Balears, Navarra o Catalunya, s'han aprovat mesures específiques per a promoure la participació del inversor local en aquests projectes, afavorint un marc de major acceptació social en la implantació de les renovables.

Per tant, el suport de la ciutadania està demostrant ser un factor cabdal per a impulsar la repotenciació de projectes ecològics al nostre país. Per a les entitats governamentals que atorguen ajudes, l'aprovació comunitària és un clar indicador de viabilitat i suport cap a les iniciatives que promouen energies netes.

El cas de Catalunya

Aprofundint en el cas concret de Catalunya, compta amb la Llei del Canvi Climàtic que va ser pionera a Espanya (Llei 16/2017), per la qual cosa existeix una oportunitat per a accelerar la implantació d'energies renovables en el territori.

El que determina el Decret llei 24/2021 és que les persones promotores de projectes de parcs eòlics de potència superior a 10 MW i plantes solars fotovoltaiques de potència superior a 5 MW, situats en terra i en sòl no urbanitzable, han d'acreditar que han presentat una oferta de participació local.

Les claus de l'aliança

En aquest context, Fundeen i Samsø han assumit un paper destacat en actuar com a connectors entre els promotors que instal·len projectes d'energia renovable i la població local afectada. Totes dues empreses s'han compromès a facilitar un diàleg obert i transparent entre totes les parts interessades, assegurant que els projectes es desenvolupin de manera inclusiva i sostenible.

Samsø, està sent liderada per Joan Herrera, ex director del IDAE i del Departament d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat, i per Jorge Andrey, expert en energia amb més de 10 anys d'experiència en el sector, ferm defensor d'una «transició energètica autèntica».

Durant tota la seva trajectòria, s'han destacat pel seu enfocament en el disseny de polítiques públiques i estratègies de transició ambiental i energètica. El seu equip, expert en regulació energètica, està compromès amb la promoció d'un canvi de model energètic just i distribuït, treballant amb actors públics i privats per a facilitar aquesta transformació crucial.

«L'acceptació i el suport de la comunitat són fonamentals per a l'èxit a llarg termini de qualsevol projecte, i es comprometen a garantir que s'abordin adequadament les preocupacions i necessitats de les comunitats locals» explica Joan Herrera.

«La nostra voluntat és complir el Dl 21/2021, però ens agradaria anar més enllà. Entenem que complir amb l'obertura en la participació és només la punta de llança per a construir projectes amb major implicació del territori i de la seva gent, amb acords PPA’s amb les poblacions on s'implanta, amb promoció de comunitats energètiques, així com obrint línies de millora de la biodiversitat».

D'altra banda, Fundeen s'ha posicionat com la plataforma líder en finançament participatiu de projectes d'energia renovable a Catalunya. Amb més de dos anys d'experiència en el desenvolupament de projectes d'inversió local, Fundeen ha consolidat el seu compromís amb la participació ciutadana en la generació d'energia neta, i ja compta amb de 43 projectes oberts a les reserves d'inversió en aquest territori en la seva plataforma.

«Volem mostrar el nostre compromís real a promoure la importància d'obtenir una llicència social per a tots els projectes d'energia renovable» afegeix Adrián Bautista, COO en Fundeen.

Aquesta associació entre Fundeen i Samsø representa un pas significatiu cap a una transició energètica justa i sostenible a Catalunya, i demostra el seu compromís conjunt amb la participació ciutadana, la sostenibilitat i el desenvolupament de projectes d'energia renovable que beneficiïn a les comunitats locals i al medi ambient.

Sobre Fundeen

Fundeen és la plataforma de finançament de coinversió referent en inversió de projectes d'energia renovable a Espanya. L'objectiu de la companyia és fer viables projectes de generació energètica sostenible en els quals sigui partícip tota la ciutadania, oferint informació completa, clara i transparent.

Autoritzada per la CNMV, Fundeen és un dels primers proveïdors europeus de finançament participatiu. La plataforma ha estat distingida amb el segell BCorp, reservat a les empreses amb impacte positiu en la societat. Actualment, compta amb més de 15.000 usuaris registrats i ja ha finançat la construcció de projectes sostenibles per valor de més 10 milions d'euros, evitant amb ells l'emissió de més de 500 milions de tones de CO₂ a l'atmosfera.

Fundeen analitza en profunditat tots els projectes on inverteix, triant únicament els més idonis per a oferir-los en la seva plataforma.