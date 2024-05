Nou robatori de coure: interrompuda la circulació de trens entre Calaf i Manresa a l'R12

La circulació de trens a l'R12 es troba interrompuda entre Calaf i Manresa a causa d'un nou robatori de coure, segons han informat Renfe i Adif. Personal d'Adif està treballant al lloc per solucionar la incidència al més aviat possible.

El robatori de coure ha estat una constant en les últimes setmanes, fet que ha provocat moltes incidències en la circulació de trens a tota Catalunya. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra han elevat de nivell 1 al 2 el Pla Operatiu Especial (POE) Metall per tal de reduir el robatori de coure a tot Catalunya, sobretot en infraestructures bàsiques com el ferrocarril.

