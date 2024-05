Detenen un caçador per matar una gossa amb un rifle

Rifle presumptament utilitzat per matar una gossa en un camí a Bell-lloc d'Urgell.ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home, de 65 anys, per haver matat, presumptament, una gossa utilitzant un rifle a Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell). Els fets van passar el 12 de maig quan el propietari de quatre gossos va sortir a passejar amb ells per un camí del municipi. En un moment donat, un dels animals va començar a seguir una furgoneta d'un caçador i el propietari el va perdre de vista.

Moments després va sentir un tret d'arma de foc, tot i que no li va donar més importància fins que en tornar a casa i veure que la gossa no venia va tornar a la zona on l'havia perdut de vista i la va trobar morta. El presumpte autor va quedar en llibertat després de declarar a comissaria i se li han intervingut 7 armes de caça.

El propietari de la gossa va trucar a emergències i una patrulla de la comissaria de Mollerussa es va adreçar al lloc per fer comprovacions. Els agents van veure que la gossa, anomenada Ranma, havia rebut un tret d'arma de foc i van realitzar una inspecció ocular i una reconstrucció dels fets amb l'objectiu d'identificar l'autor del tret.

Posteriorment, tècnics del Centre de Fauna Vallcalent van efectuar una necròpsia a la gossa, que va permetre recuperar un fragment del projectil que li va causar la mort. L'estudi va concloure que el calibre i tipus d'arma utilitzats era específic i poc habitual.

Aquest dijous, un cop recollits els indicis, la policia ha detingut el presumpte autor dels fets, un caçador veí del municipi. També li han intervingut de manera preventiva 7 armes de caça amb la seva munició corresponent. Entre aquestes armes hi ha un rifle del mateix calibre de la munició utilitzada per matar l'animal.

L'estudi balístic per part de la policia científica acabarà de confirmar si el rifle intervingut, la bala i la beina estan relacionades amb la mort de la gossa. Al detingut se li atribueix un delicte de maltractament d'animal domèstic, castigat amb penes d'entre 12 i 24 mesos de presó. El presumpte autor va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria de Mollerussa, amb l'obligatorietat de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.

Et pot interessar: