Els Mossos dispersen a cops de porra manifestants contra la desfilada de Louis Vuitton al Park Güell

Els Mossos d'Esquadra han dispersat a cops de porra alguns dels manifestants que aquest dijous a la tarda s'han concentrat a les immediacions del Park Güell de Barcelona per protestar per la desfilada que la marca de luxe Louis Vuitton organitzava al recinte modernista.

La concentració ha congregat unes 200 persones, que han baixat del punt inicial a la rambla Mercedes fins a la Travessera de Dalt, via que han tallat. Un cop aquí han intentat accedir al parc per algun dels carrers blindats pels Mossos i ha començat a pujar la tensió.

Després els manifestants han impedit que una furgoneta privada entrés al recinte i ha estat quan els Mossos els han dispersat a cops de porra. A banda, els agents s'han endut una persona.

La protesta ha estat convocada per entitats veïnals amb el suport d'altres organitzacions i col·lectius com entitats animalistes. El lema de la manifestació era 'Els barris no som una passarel·la per a la seva desfilada', per bé que durant la concentració també s'han sentit consignes com ara 'Barcelona no està en venda' o 'Louis Vuitton tortura i assassina'.

La manifestació s'emmarca en una setmana de més mobilitzacions contra l'espectacle de Louis Vuitton, com la protesta de famílies de l'Escola Baldiri Reixac, ubicada dins el Park Güell, que va tenir lloc dimecres i la de davant de la botiga de la marca francesa al Passeig de Gràcia, dimarts.

Mariano Pesi, veí d'Horta-Guinardó, explicava a l'ACN que es manifestava en contra de la privatització del Park Güell i a favor de l'ús públic de l'espai. També perquè Barcelona «no segueixi organitzant aquests macroesdeveniments».

Pesi lamentava que a l'entorn del parc «està tot blindat», i recordava que es tracta d'un parc públic «amb una escola dins». «Arriba una marca gran i té la ciutat a la seva disposició» es queixava.

El veí d'Horta-Guinardó també ha mostrat el rebuig a un model de ciutat que «mercantilitza» l'espai públic. Alhora ha recordat que des del 2012 existeix una plataforma contrària a la privatització del Park Güell, que no va poder evitar-ne el tancament.

A això s'hi afegeix un nou episodi com és el de la desfilada de Louis Vuitton al parc. «Són gotes i gotes que continuen caient en una ciutat que ja ha mort d'èxit en turisme i sobre la qual se segueix explotant el mateix mode», ha reblat.

Et pot interessar: