Les compres de Mercadona a proveïdors de Catalunya superen els 5.000 milions d'euros el 2023

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha reforçat el 2023 el seu compromís amb Catalunya i ha fet compres per valor de 5.004 milions d'euros a 240 proveïdors i interproveïdors especialistes i més de 1.700 petites i mitjanes empreses catalanes o amb seu a Catalunya.

A més, ha tancat l’exercici passat amb una plantilla de 15.205 persones, després de crear 590 llocs de treball, i amb 249 supermercats, 197 dels quals ja tenen implantat el model de botiga eficient, que optimitza l'acte de compra dels clients i permet reduir fins a un 40 % el consum energètic.

Més de 5.000 milions d'euros en compres a Catalunya

El suport al teixit productiu s'ha vist reflectit en un volum de compres que arriba als 5.004 milions d'euros durant el 2023, fet que suposa un increment del 14,7 % respecte de l'exercici anterior. Aquesta xifra ha estat possible gràcies a la relació comercial que Mercadona manté amb 240 proveïdors i interproveïdors especialistes i més de 1.700 pimes d’arreu del territori.

Aquesta relació estratègica amb empreses de referència a Catalunya ha permès, per exemple, que el 2023 la companyia hagi comprat 46,4 milions de quilos de fruita (peres, pomes, préssecs i nectarines, principalment) a diverses empreses lleidatanes com ara Catafruit, Nufri, Molnar o Grup Cooperatiu Fruits de Ponent; gironines com Fructícola Empordà i Girona Fruits, i tarragonines com Cerima Cherries que proveeix Mercadona de cireres. Així mateix, Casa Tarradellas, Embutidos Monter, Noel i La Selva, entre d’altres, han servit més de 122 milions de quilos d’embotits a les botigues.

A més dels exemples esmentats, i continuant amb l'estratègia de compres de productes locals, cal destacar els 12,5 milions d'unitats de pastissos que Pastisfred (Montblanc, Tarragona) ha servit a Mercadona durant el 2023; els 9 milions d’unitats de quefir líquid que elabora Productes del Moianès a Moià (Barcelona); els 390.000 quilos de figues procedents dels camps del proveïdor Eco Figs Fruits a les comarques lleidatanes, i els més de 2,7 milions de quilos de peix fresc del litoral català, entre d'altres.

En l’àmbit de la higiene personal, Laboratorios Maverick a Ulldecona (Tarragona) ha comercialitzat 78,9 milions d’unitats de gels de bany i xampús. You Cosmetics a Gavà (Barcelona) i Wecolors a Vilassar de Dalt (Barcelona) han produït 34,9 milions d’unitats de productes de cosmètica, com ara maquillatges, colorets, pintallavis, ombres d’ulls, màscares de pestanyes i esmalts d’ungles, entre d’altres. Pel que fa a la neteja i cura de la llar, l’empresa Saplex, amb seu a Canovelles (Barcelona), ha servit 71,5 milions de rotlles de bosses d’escombraries.

Aquesta recerca d'un assortiment eficaç, de qualitat contundent i a un preu imbatible forma part del procés de brutal transformació de Mercadona, que al llarg del 2023 també ha continuat avançant en la implantació del seu model de botiga eficient, en l'optimització i la millora dels blocs logístics que té situats a Abrera, Sant Sadurní d'Anoia i Sant Esteve Sesrovires, i en la plataforma dedicada exclusivament a donar servei online (anomenada internament "rusc"), amb una inversió total que ha superat els 75 milions d'euros.

En concret, la companyia ha obert 6 nous supermercats eficients, dels quals 2 són obertures netes als municipis de Reus i de Barberà del Vallès, i els 4 restants són obertures per tancaments (és a dir, noves botigues que reemplacen les ja existents que no s'adaptaven als estàndards de qualitat de la cadena) a Ripollet, Reus, Cambrils i Barcelona ciutat, i ha reformat 5 botigues a Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Ripoll i Barcelona ciutat.

En total, ha implantat el seu model de botiga eficient en 11 centres durant l’any 2023. Aquest tipus de botigues eficients, de les quals ja en té 179 a Catalunya d'un total de 249, disposen, per exemple, de millores d'aïllament, il·luminació LED i gestió intel·ligent del consum energètic. També incorporen uns sistemes de refrigeració més sostenibles que redueixen l'ús de gasos fluorats i les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Una plantilla de més de 15.000 persones després de crear 590 llocs de treball

En la seva contribució a la creació d'ocupació estable i de qualitat, Mercadona ha generat 590 nous llocs de treball i ha assolit la xifra significativa de més de 15.000 persones (concretament 15.205) en plantilla al tancament del 2023. Igualment, amb l'objectiu de garantir-ne el poder adquisitiu, la cadena va aprovar una pujada salarial d'acord amb l'IPC (3,1 %), a més de la prima per objectius que va lligada als beneficis de la companyia i al fet que la treballadora o el treballador assoleixi les metes i els objectius pactats a principi d'any amb el seu superior.

Com a mesura excepcional, ha repartit mitja prima més per la millora de l'eficiència productiva i de la gestió, fet que s'ha traduït a compartir, via primes, un total de 77,1 milions d'euros amb la plantilla a Catalunya. A més, també aposta per l'equitat amb una política de recursos humans basada en el principi «mateixa responsabilitat, mateix sou», que recompensa l'esforç per igual i fa que tant homes com dones tinguin la mateixa retribució amb un salari que s'ha mantingut per sobre de la mitjana del sector (el salari mínim brut d'entrada és de 1.553 euros/mes).

Una empresa socialment responsable i compromesa amb l'entorn

La implicació de Mercadona a contribuir de manera responsable a dinamitzar les zones on és present l'ha portada, un any més, a refermar el seu compromís de donar el «sí a seguir cuidant el planeta». Així, ha continuat desenvolupant de manera ferma polítiques per reduir les emissions, que li han permès certificar una reducció d'emissions del 38 % des del 2015 fins al 2022, tant per a les emissions i les supressions directes de gasos amb efecte hivernacle com per a les emissions indirectes per energia importada; l'ús de material reciclat en el 77 % dels envasos comercials d'un sol ús, i la utilització de fonts d'energia renovables.

Al tancament del 2023 té 669 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i 12.000 plaques fotovoltaiques als centres de Catalunya. Així mateix, en el marc del compromís que manté amb la societat catalana, ha continuat col·laborant amb els col·lectius més vulnerables per mitjà de la donació de productes de primera necessitat, com ho demostren les 3.524 tones que es van repartir el 2023 a les 163 entitats socials i organitzacions benèfiques amb què col·labora habitualment a Catalunya.