Detenen un home a Vilanova i la Geltrú en relació a la mort violenta d'un altre en una zona de barracots

Un home de 60 anys ha estat detingut a Vilanova i la Geltrú en relació a la mort violenta d'un altre en una zona de barracots del municipi, segons han informat els Mossos d'Esquadra.

Cap a un quart de vuit del vespre d'ahir diumenge la policia catalana va ser requerida per adreçar-se fins al lloc dels fets, amb l'avís que hi havia una persona estirada a terra ferida greu. En arribar al lloc, juntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques, els agents que s'hi van desplaçar van constatar que hi havia una persona morta.

La investigació posterior va permetre identificar i localitzar un home presumptament relacionat amb els fets, per la qual cosa va quedar detingut ahir mateix.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions.

