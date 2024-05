Les víctimes mortals de l'atemptat d'Afganistan són dues dones i un home de Girona, Figueres i Barcelona

Les víctimes mortals de l'atemptat a l'Afganistan d'aquest divendres són dues dones i un home. Es tracta d'R.B.R. nascut a Girona; S.V.B., de Figueres; i E.S.V. de Barcelona.

La Fiscalia de l'Audència Nacional ha obert diligències d'investigació preprocessal per l'atac, que va tenir lloc a Bamian, una zona històricament castigada pel règim talibà.

Els tres catalans morts -a més d'un afganès- formaven part d'un grup més gran, dels quals un altre va resultar ferit, ha estat operat i es troba en estat crític, però conscient, i dos més van resultar il·lesos.

En una nota, la Fiscalia recordat que té atribuïdes les facultats d'investigar amb caràcter preliminar els fets que puguin ser constitutius de delicte i, com que existeixen indicis que es pugui tractar d'un acte de terrorisme, li correspon la competència d'investigar-ho.

Per aquest motiu, aquest dissabte al matí s'han obert diligències per determinar els fets, la seva consideració com a delicte de terrorisme, esclarir possibles responsabilitats i adoptar mesures precises per restaurar l'ordre «pertorbat».

El Govern ha mostrat la seva «consternació» per les tres víctimes mortals de l'atac a l'Afganistan d'aquest divendres. L'executiu ha traslladat públicament el condol a les famílies en un moment «dolorós i complex» i demana actuar amb «discreció i respecte», evitant les especulacions.

La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha assegurat a l'ACN que no els consta, per ara, que hi hagi més catalans al grup que va patir l'atac, i que els turistes eren al país amb un viatge contractat a una agència.

Es desconeix el nombre de persones que formaven el grup i en quin moment es podran repatriar els cossos i els supervivents, tot i que el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, ha apuntat que serà «les properes hores o demà».

El Govern també ha assegurat que col·laboren activament amb l'executiu espanyol. «Ens posem a disposició i continuarem fent seguiment, acompanyant i actuant responsablement amb les administracions corresponents», ha reiterat.

