Marta Rovira no es presentarà a la reelecció com a secretària general d'ERC

Marta Rovira ha anunciat que no es presentarà a la reelecció com a secretària general d'ERC al congrés de finals d'any. Així ho ha explicat en una carta a les seves xarxes socials, aquest dimecres al vespre, després de l'executiva d'ERC.

Rovira considera que el seu cicle i el del president del partit, Oriol Junqueras, ja ha acabat, i reclama un relleu al capdavant del partit. Ja fa mesos que Rovira creu que l'etapa de la cúpula d'ERC ha arribat al final. I el resultat del 12-M ha acabat precipitant la seva decisió. Ella i Junqueras ja han parlat les últimes hores, i ho han tornat a fer durant l'executiva d'aquest dimecres. Junqueras volia avançar el congrés a finals de juliol i Rovira el preferia per a finals d'any. Se celebrarà el 30 de novembre.

En una carta personal penjada a les xarxes -sense logotip del partit-, Rovira explica la seva decisió de posar punt i final a la seva etapa com a secretària general del partit, tal com ja havia explicat l'ACN. Des de l'exili a Ginebra, Rovira recorda que porta més de 12 anys de mandat, i subratlla que ara toca un «recanvi» per «radicalitat democràtica».

«Lideratges messiànics i populisme emocional»

La dirigent republicana es posa al servei del partit per «acompanyar» la transició de cara a enfortir el projecte. Rovira argumenta que ERC ha de recuperar el seu lideratge «pioner»: «No volem reproduir ni els lideratges messiànics ni les elits polítiques. No volem fer ús del populisme emocional». Rovira, en canvi, reclama que Esquerra continuï sent un «actor estratègic» per garantir el progrés del país. Rovira també recorda que està exiliada des del 2018, per tant, més de la meitat del seu mandat.

La distància afirma que li ha donat «molta visió estratègica», però que ara troba a faltar «estar sobre terreny». Espera tornar, diu, un cop se li pugui aplicar l'amnistia. L'encara secretària general d'ERC assevera que el moment polític també fa que deixi el càrrec, després d'aconseguir l'acord per l'amnistia.

