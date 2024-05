L’efecte Puigdemont converteix Junts en la segona força al Parlament català

Carles Puigdemont aspira a ser investit i formar un Govern «d’obediència netament catalana». En finalitzar el llarg escrutini, el cap de llista de Junts+ va comparèixer des d’Argelers acompanyat i aplaudit per la plana major de Junts per Catalunya.

El cap de files de Junts+ va arrencar «felicitant» el PSC per la seva victòria en vots i escons, «sense cap mena d’ambigüitat». Tot seguit, també ha tret pit del seu resultat «molt meritori», sent l’única força independentista que creix –3 escons, fins als 35, i més de 100.000 vots— i havent guanyat en més de 30 comarques i de 700 municipis. Però va admetre que «no ha estat suficient per guanyar les eleccions» ni per «compensar la caiguda» d’ERC i la CUP.

El candidat de Junts+ va defensar durant tota la campanya que era el candidat amb més possibilitats de ser investit en segona volta. I a aquesta estratègia s’ha aferrat per defensar que està «en condicions de constituir un Govern sòlid d’obediència netament catalana». Per això va allargar la mà a ERC per formar coalició.

Amb els resultats a la mà, la majoria independentista de Junts+, ERC i la CUP sumaria 59 escons, a 9 de la majoria absoluta. Una investidura requeriria la participació del PSC amb la seva abstenció.

Puigdemont va alertar que l’alternativa d’un tripartit d’esquerres entre el PSC, ERC i Comuns Sumar, «amb una majoria tan justa» seria «una mala opció pel país». Va posar com a exemple el «caos inexplicable» de Rodalies aquest diumenge, que «ha demostrat la incapacitat de bon govern» del PSC.

D’altra banda, el candidat de Junts+ va atribuir els resultats d’aquest diumenge a una conseqüència de l’«espanyolització» de la campanya del PSOE, mentre «una part significativa de l’independentisme continua sense mobilitzar-se».

Aquest fet, ha assenyalat Carles Puigdemont, «obliga a una reflexió massa temps ajornada sobre els efectes de la desunió i la manca d’estratègia compartida». També es va dirigir a ERC per entomar el debat: «Si està disposada a entrar en aquesta reflexió sobre els efectes de la desunió, nosaltres també hi estem».