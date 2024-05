Illa es presentarà a la investidura per liderar «la nova etapa» a Catalunya

El cap de llista del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, s’ha postulat per «liderar la nova etapa» que creu que enceta Catalunya després dels resultats dels comicis. Arran de la clara victòria dels socialistes, aconseguint 42 escons,

Illa va anunciar ahir que pretén presentar-se a la investidura per ser president de la Generalitat un cop es constitueixi la Mesa del Parlament, però no va aclarir quins suports voldrà buscar. El socialista va celebrar els bons resultats del PSC, que per primer cop en 45 anys ha guanyat les eleccions tant en vots com en escons.

Segons Illa, un dels factors que ha influït en la victòria són les polítiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l’Estat.

Amb crits de «president» i «visca Catalunya socialista», Illa va afirmar que els catalans «han decidit obrir una nova etapa que li pertoca al PSC liderar-la».

Segons el cap de llista, aquesta nova era «serà per a tots els catalans» i «ningú en quedarà fora». «Pensin el que pensin, parlin la llengua que parlin, visquin a l’indret que visquin i vinguin d’on vinguin», va concretar.

Suport de tots els dirigents

Illa va celebrar la clara victòria a les eleccions al Parlament i va destacar que l’independentisme ja no suma majoria absoluta, amb 61 escons, tot i que ha volgut subratllar el seu «respecte» cap a les candidatures. Com a reptes, Illa s’ha fixat que Catalunya «torni a liderar econòmicament Espanya» i ha assenyalat els àmbits de la ciència i l’acadèmic per «generar prosperitat» i «fer avançar» Catalunya.

Illa va rebre el suport de tots els dirigents del PSC en la nit de la seva victòria electoral. Entre els dirigents que no s’han volgut perdre la celebració hi havia el ministre d’Indústria, Jordi Hereu; l’expresident de la Generalitat José Montilla; el president del PSC, Miquel Iceta; la vicepresidenta, Núria Marín; o l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La portaveu del PSOE, Esther Peña, des de la seu del partit al carrer Ferraz a Madrid, assegurava que la «victòria incontestable» d’Illa és «un aval i un impuls molt important» a l’estratègia socialista per calmar el procés independentista amb mesures com els indults o l’amnistia.