La CUP urgeix l’independentisme a «reflexionar» i diu que el 12-M «ha frenat totes les aspiracions socials i nacionals»

La cap de llista de la CUP, Laia Estrada, durant la compareixença per valorar els resultats del 12-M acompanyada de diversos candidats.ACN

La CUP urgeix l'independentisme a "reflexionar" després de les eleccions del 12-M. La cap de llista de la formació, Laia Estrada, ha avisat que els comicis "han posat fre totes les aspiracions socials i nacionals" i ha lamentat la "dretanització i espanyolització" del Parlament. "Una onada reaccionària està travessant el nostre país", ha dit Estrada, que ha qualificat de "molt mala notícia" la irrupció d'Aliança Catalana. "Totes les formacions d'esquerres i independentistes hem d'abordar aquest panorama que ens queda", ha dit. Des de la seu del partit de Barcelona, la candidata ha admès que els resultats per la CUP "no són bons", ja que han perdut tant vots com escons respecte del 2021.

"Un dels principals reptes que hem d'abordar des de ja és frenar l'extrema dreta, independentment de la bandera en la qual s'amagui", ha afirmat la candidata. En aquesta línia, ha qualificat de "molt mala notícia" l'entrada del partit de Sílvia Orriols al Parlament. "Són enemics de la causa independentista", ha dit durant la compareixença, acompanyada d'una quinzena de membres del partit, molts d'ells candidats.

La cap de llista de la CUP també ha assegurat que el 12-M ha mostrat una "desafecció respecte de la classe política" i s'ha compromès a "treballar per tal de reconstruir un moviment popular independentista ampli". Estrada ha dit que a partir d'aquest dilluns els quatre diputats que han obtingut escó "es posen a disposició del país per revertir la situació que queda".

Pel que fa a propostes, ha continuat dient que pel partit és "necessari" un "enfortiment" dels serveis públics, sobretot la sanitat, l'educació i les residències. També ha fet referència al dret a l'habitatge, la llengua i el "control sobre sectors estratègics" a través d'una distribuïdora pública d'aliments, una energètica pública i una banca pública. "Totes aquestes qüestions per nosaltres són importantíssimes i prioritàries i les continuarem defensant i batallant des de dins del Parlament i des de fora", ha sentenciat.

Després de tot, Estrada també ha recordat que les eleccions del 12-M han agafat la CUP en ple debat estratègic sobre el futur de l'organització. L'octubre del 2023 la formació va encetar l'anomenat 'Procés de garbí', que ha de servir per "analitzar profundament i replantejar" la proposta política de la candidatura. El partit va optar per aquesta via després que en les eleccions espanyoles del 23 de juliol perdessin la representació. Aquest procés ha de culminar cap a l'estiu.

La CUP ha obtingut 4 escons aquest diumenge, 5 menys dels que tenia, i s'ha convertit en la penúltima força al Parlament.

