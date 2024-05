Puigdemont anima a «exercir els drets» a les urnes: «Esperem que sigui la darrera jornada de molts exilis»

«Els drets no venen garantits només perquè estan escrits en una llei (la Constitució), sinó perquè s'exerceixen». Aquest és el missatge que ha volgut llançar aquest diumenge el candidat de Junts+, en una atenció als mitjans des del Castell de La Roca d'Albera, a la Catalunya del Nord. Puigdemont, que no pot votar, ha desitjat que aquests comicis siguin «la darrera jornada de molts exilis».

D'altra banda, l'expresident també ha volgut expressar «tota la solidaritat» amb els usuaris de Rodalies després d'un nou dia d'incidències i ha «esperat» que aquest «caos» afecti «en la menor mesura possible» el transcurs de les eleccions d'aquest diumenge.

En una atenció als mitjans amb el massís de l'Albera de fons, Carles Puigdemont ha arrencat denunciant «una altra jornada de caos» a Rodalies, que ha «considerat inexplicable» i que ha lamentat que «afecta la mobilitat i probablement alguns dels qui el volien fer servir per anar a votar».

Feta aquesta prèvia, el cap de llista de Junts+ ha recordat que «el dret a vot no és un dret de la Constitució, sinó de la ciutadania», i que s'ha d'aprofitar per exercir-lo «cada vegada que tenim urnes al davant». I ha afegit en aquest sentit: «Avui, que el país es juga tantes coses, és un dia important per a exercir aquest dret. Esperem que es pugui fer amb total normalitat i que el caos de Rodalies afecti en la mínima mesura possible».

Preguntat per la seva situació, que li impedeix votar des del 2017, Puigdemont ha desitjat que «sigui la darrera jornada de molts exilis». I ha conclòs: «Hi ha molta gent que és fora, que hi ha passat molts anys. És l'hora de torna a casa. I estic convençut que serà així, perquè la llei d'amnistia ho preveu».