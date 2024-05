Montserrat diu que l'escrutini demostra que el PPC «torna a ser un referent clau de la societat catalana»

El PPC valora els primers resultats quan ja s'ha superat més del 40% de l'escrutini i que els hi dona 14 escons al Parlament de Catalunya, lluny dels 3 que tenen actualment.

La directora de campanya, Dolors Montserrat, ha dit que aquest escrutini demostra que el PPC «torna a ser un referent clau de la societat catalana». Montserrat ha apuntat que aquesta crescuda és el «reflex d'una societat catalana farta amb les mentides i la decadència que ha portat el procés».

La dirigent del PPC ha insistit que això és «el primer dia de què encara està per venir» i ha assenyalat que els populars seran un «actor crucial». També ha garantit que seran «fidels» als seus votants: «Ni un sol vot nostre farà president un independentista».

Montserrat ha comparegut a les 21.30 a l'hotel Grand Marina de Barcelona des d'on els d'Alejandro Fernández estan seguint la nit electoral. Ha destacat que els seus votants volen «obrir una nova etapa».

«Garantirem la convivència entre catalans i la resta d'Espanya, vigilarem que la llei es compleixi per a tothom, sobretot pels que governen, i treballarem perquè la igualtat torni a ser un principi fonamental a Catalunya», ha explicat en una intervenció on no ha admès preguntes dels periodistes.

«Cap polític està per sobre de la societat ni cap projecte polític de les persones», ha afegit Montserrat. També ha subratllat que el PSC està «capficat en ressuscitar l'independentisme i el procés». I ha assenyalat que els resultats provisionals són un «gran pas per frenar el procés del PSC, Junts i ERC».

