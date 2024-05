Les Juntes provincials eleven a la JEC les peticions d’ampliació de l’horari de votació de les eleccions

El TSJC ha confirmat que les quatre juntes provincials electorals de Catalunya han rebut les peticions d’ERC i Junts+ demanant la prolongació de l'horari de votació en les eleccions que s’estan celebrant aquest diumenge, després dels incidents i els robatoris de coure que han provocat la paralització del transport de Rodalies.

Igualment, han informat que les juntes provincials de Tarragona, Lleida i Girona han elevat la demanda a la Junta Electoral Central (JEC). A més, la Junta Provincial de Barcelona ha demanat un informe previ a Renfe sobre el que ha passat aquest diumenge al servei de Rodalies.

Aquests moviments a les juntes electorals arriba després que ERC demanés a la junta electoral allargar l’horari de votació als col·legis afectats pels talls de Rodalies.

En concret, reclamava que es requereixi al Ministeri de Transports un informe on s’estableixi en quins punts l’afectació és més gran i que, mentrestant, s’ampliï una hora la jornada de votació en els col·legis dels municipis per on passen les línies R1, R2 sud, R2 nord, R4 i R3.

De la mateixa manera, la candidatura de Junts+ també ha presentat el seu escrit, en aquest cas demanant que s’allargui a totes les circumscripcions «pel mateix temps en què es trigui a restablir el funcionament normal del servei de Rodalies, gestionat pel govern espanyol, per assegurar l’exercici del dret fonamental de sufragi actiu de tota la població».

Et pot interessar: