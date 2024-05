Illa arriba «amb bones sensacions» a la seu del PSC per seguir la nit electoral

El cap de llista del PSC, Salvador Illa, ja ha arribat a la seu del PSC per seguir la nit electoral. En unes breus declaracions a la premsa a la porta del local del carrer Pallars, Illa ha afirmat que té «bones sensacions» de cara als resultats de les eleccions.

De la mateixa manera, el candidat socialista s'ha mostrat confiat que a Catalunya «s'obrirà una nova etapa per unir i servir els catalans». Illa també ha aprofitat per fer una crida a la participació fins que no es tanqui els col·legis electorals. El socialista ha arribat a la seu poc abans de dos quarts de vuit del vespre, acompanyat de la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret.

La plana major del partit s'hi ha reunit per seguir l'escrutini. Entre els dirigents congregats a la seu hi ha Moret; el president del PSC, Miquel Iceta; l'expresident de la Generalitat José Montilla i membres de la candidatura socialista. En el moment d'arribar a la seu Iceta s'ha mostrat confiat que hi haurà «un canvi» i ha insistit que cal anar a votar abans que tanquin els col·legis.

Et pot interessar: