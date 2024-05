Garriga demana una «mobilització històrica» per deixar enrere les «polítiques separatistes»

El candidat de Vox a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha votat a les 11 del matí al Centre Cívic Vila Florida de Barcelona, a la Bonanova, i ha demanat una «mobilització històrica» per posar punt final a «les polítiques del separatisme».

En declaracions als mitjans, Garriga ha afirmat que aquest 12-M és «un dia molt important per a Catalunya» perquè els ciutadans poden «començar a revertir» les polítiques que «han condemnat els catalans» a viure amb problemes d'inseguretat, immigració il·legal i uns serveis públics que «estan absolutament desbordats». Ha afirmat que la nova incidència a Rodalies fruit del robatori de cable de coure «evidencia el greu problema d'inseguretat» que «hi ha» a Catalunya.

Garriga ha insistit en els missatges principals de la seva campanya i ha volgut recordar als ciutadans que cal «aprofitar aquesta oportunitat» per donar l'esquena a «uns polítics que durant massa temps no han atès les autèntiques preocupacions» dels ciutadans i que no saben gestionar els serveis públics.

Ha posat com a exemple el problema «d'inseguretat» que –ha dit- s'evidencia en el robatori de cable de coure que impedeix el funcionament normal de Rodalies al llarg d'aquest diumenge electoral. «És evident que hi ha un problema d'inseguretat. Quan no és el robatori de coure són els atracaments a la gent jove, les okupacions, i per això vull insistir als catalans que tenim una oportunitat històrica per canviar aquesta situació», ha dit.

Pel que fa a les seves expectatives electorals, el candidat de Vox ha afirmat que seria «un fracàs» que «els separatistes continuessin aprofundint en la divisió i la confrontació dels catalans». «Demà, independentment del resultat, seguirem treballant amb la mateixa il·lusió, determinació i compromís», ha dit.