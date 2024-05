Albiach anima a votar per «obrir un nou capítol» amb «un Govern d'esquerres» i tenir «més i millor transport públic»

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha animat a votar a les eleccions al Parlament d'aquest diumenge per «obrir un nou capítol» a la política catalana i aconseguir «un Govern que funcioni, estable i fort i sobretot d'esquerres».

En declaracions a la premsa després de votar a la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha posat com a prioritats del proper executiu «l'emergència climàtica i tenir més i millor transport públic» i no el «desgavell» de Rodalies de Catalunya.

Un robatori de coure aquesta matinada a l'estació de Montcada Bifurcació ha provocat l'aturada generalitzada del servei. Albiach ho ha considerat «un nou episodi de desastre» a Rodalies i no ha descartat demanar que els col·legis electorals tanquin més tard per compensar els problemes de mobilitat.

«S'ha de garantir l'accés a la mobilitat i al desplaçament de tothom», ha reclamat, tot i que vol esperar «primer a veure quins són els impactes» de l'aturada dels trens. Una sol·licitud per allargar el període de votació «és un escenari que no es pot descartar», ha assenyalat.

L'aspirant a presidenta ha aprofitat la incidència per exigir «més i millors trens i no l'ampliació de l'aeroport» i ha assegurat que els comuns són «les únics» que no pactaran «amb la dreta independentista ni tampoc amb la dreta espanyolista». Alhora, ha criticat que altres formacions facin propostes «per als turistes» i no per als catalans que van «a treballar cada dia i a estudiar».