Una família denuncia que el seu fill amb discapacitat espera des del setembre transport sanitari per anar a escola

La família d'un nen d'onze anys de Barcelona amb un grau de discapacitat reconegut del 83% ha denunciat que el menor espera des del setembre passat el transport sanitari al qual té dret perquè el dugui cada dia a l'escola. Els pares del menor han fet públic el cas a través de les xarxes socials, i en declaracions a l'ACN, el pare del nen, Oriol Rodrigo, ha explicat que des d'aleshores assumeixen ells mateixos el transport amb les dificultats que comporta.

El noi té reconegut el dret a un vehicle de transport sanitari no urgent amb un tècnic sanitari d'acompanyant, però des del Consorci d'Educació de Barcelona expliquen que un canvi en la normativa que afecta els requeriments dels vehicles ha provocat dificultats «greus» de contractació.

Rodrigo ha recordat que el nen ja utilitzava el transport autoritzat abans de la pandèmia de la covid-19. Amb l'arribada del confinament va quedar desactivat, «però no se li va retirar». En el cas d'aquesta família, el confinament es va traduir en tres anys sense sortir de casa a causa dels problemes respiratoris que el menor arrossega des del naixement, amb escolarització a domicili i amb els pares, els dos sense feina, pendents del menor.

El setembre passat, però, el nen es va reincorporar a l'escola, un centre especial situat a cinc quilòmetres del domicili familiar. Va ser aleshores quan els pares van demanar que es reactivés el transport, una mesura que, segons Rodrigo, es va aprovar «a principis d'octubre».

«El temps va anar passant i no teníem notícies del transport. Vam demanar explicacions a través de l'escola i la resposta va ser que no hi ha vehicles». Rodrigo afirma que aquesta és també l'única resposta escrita que té del Consorci d'Educació de Barcelona.

Alhora indica que, sempre a través de l'escola, el Consorci hauria proposat pagar un taxi a la família per cobrir el transport, però els pares del menor descarten aquesta opció perquè les necessitats del seu fill fan que un taxi no sigui el vehicle idoni per fer la tasca.

La situació s'ha vist agreujada pel fet que els pares estan sense feina des del 2017, després que el 2020 la pandèmia frustrés un intent del pare d'iniciar una aventura empresarial com a autònom. La reincorporació del menor a l'escola obria la possibilitat als seus progenitors de tornar al mercat laboral, però la manca del transport per al nen els dificulta aquesta opció. «No podem prendre depèn de quins compromisos per l'atenció que hem de prestar-li», ha explicat Rodrigo.

