El PSC guanyaria el 12-M amb 40-47 escons i ERC i Junts estarien en segona posició, segons el CEO

El PSC guanyaria les eleccions amb 40-47 diputats mentre que ERC i Junts es disputen el segon lloc. Segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), els republicans comencen la campanya amb un lleuger avantatge i obtindrien entre 31 i 37 escons, per davant dels 28-34 de Carles Puigdemont.

El PPC (8-12) tindria un fort creixement passant a ser quarta força i aconseguint fins a 9 escons més dels 3 que té ara. Per darrere hi hauria Vox (5-9), la CUP (4-8) i els comuns (3-6). Cs quedaria fora del Parlament. La majoria independentista se situaria en una forquilla d'entre 63 i 81 escons, comptant els 2 possibles d'Aliança Catalana. Així doncs, podria estar en perill que superés el llindar dels 68 diputats que marca la majoria absoluta

El CEO assenyala una victòria clara del PSC que creixeria entre 7 i 14 escons respecte als 33 que té actualment a la cambra catalana. L'altre partit que milloraria resultats de forma contundent és el PPC, que deixaria l'última posició al Parlament i podria créixer entre 5 i 9 escons. Tenint en compte que les forquilles que dona el CEO són àmplies, tant ERC com Junts podrien perdre algun diputat, quedar-se igual o guanyar-ne algun. Qui en perdria segur, segons l'enquesta, és Vox que cediria la quarta posició i podria perdre fins a 6 escons. La CUP també va a la baixa perdent entre 1 i 5 diputats respecte als 9 actuals i els comuns (3-6) també es quedarien per sota dels 8 que tenen.

El partit que patiria una davallada més dràstica és Cs, que es quedaria sense cap dels seus 6 diputats. D'altra banda, la formació d'extrema dreta de Sílvia Orriols podria irrompre a la cambra catalana amb una forquilla de 0-2 diputats.

«Gairebé un empat tècnic» entre ERC i Junts

El director del CEO, Jordi Muñoz, ha apuntat que la posició d'ERC per davant de Junts en estimació de vot i nombre d'escons és tan ajustada que el resultat final és «incert». «Hi ha un empat quasi tècnic entre les dues formacions», ha asseverat preguntat pel resultat electoral.

D'altra banda, Muñoz ha admès que l'enquesta no ha pogut recollir l'impacte de l'anunci d'una eventual retirada del president espanyol Pedro Sánchez, i per això ha demanat «prudència» en la lectura de les dades. «Com més coses passen, més es pot moure l'electorat», ha afirmat.

Sobre la hipotètica irrupció d'Aliança Catalana, el director del CEO ha dit que no es pot saber si la seva estimació de vot i escons pot infra-representar-la, com ha passat en altres ocasions amb els partits d'extrema dreta, perquè no hi ha experiència prèvia amb aquesta formació i per tant no es poden fer els ajustos habituals a l'alça o a la baixa en el record de vot.

Muñoz també ha fet notar que l'enquesta detecta una mobilització «general» més gran que en les darreres eleccions, i ha concretat que la intenció d'anar a votar s'ha elevat entre els votants nascuts fora de Catalunya. També detecta que s'ha matisat la diferència entre els votants sobiranistes -més mobilitzats anteriorment- i no sobiranistes.

La majoria independentista del Parlament, que ara té 74 diputats sumant ERC, Junts i la CUP, no està garantida per a la pròxima legislatura segons el sondeig. El CEO augura que després del 12-M podria estar entre una forquilla de 63 i 81 diputats. Així doncs, es podria donar la circumstància que es necessitessin els diputats d'Aliança Catalana per superar els 68 escons de la majoria absoluta.

Transferència de vots

Pel que fa a la transferència de vots entre partits respecte a les últimes eleccions del Parlament del 2021, el PSC, Vox i Junts són els que presenten les taxes més elevades de retenció de vot.

Principalment el PPC però també el PSC es beneficien de la forta davallada de Cs, que quedaria fora del Parlament amb una intenció directa de vot del 0,7%. L'auge dels socialistes també s'explica perquè guanya part dels votants que van optar pels comuns fa tres anys.

Per la seva banda, ERC pesca votant de la CUP i se'n traspassa a parts iguals amb Junts. Segons el CEO, el partit d'extrema dreta d'Aliança Catalana es nodriria principalment de votants de Junts. Vox perdria votants en benefici del PPC.

Preferències de pactes postelectorals

El CEO també pregunta sobre la preferència de pactes postelectorals. Entre els votants socialistes, l'opció més mencionada és ERC i els comuns en segon lloc. Per la seva banda, el PSC és l'opció preferida pels votants de Comuns Sumar.

Els que diuen que votaran Junts o la CUP prefereixen majoritàriament un acord amb ERC. En canvi, els votants d'ERC estan més dividits entre els que preferirien Junts i els que s'inclinarien per un acord amb el PSC.

Els electors de Vox triarien el PP i els del PP diuen majoritàriament que no volen triar cap partit per pactar. Els votants d'Aliança Catalana preferirien pactar amb Junts.

Indecisos

Entre les persones enquestades que no saben a quin partit votaran en les eleccions al Parlament de Catalunya, un 21% està dubtant entre el PSC i ERC i un 20%, entre ERC i Junts.

L'enquesta es va fer entre l'11 i el 22 d'abril a 1.500 catalans amb dret de vot. Així doncs, no recull, l'impacte que hagi pogut tenir l'anunci sorpresa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha agafat cinc dies per reflexionar si continua al càrrec pels «atacs» a la seva dona.

Et pot interessar: