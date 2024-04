Neixen quatre noves gaseles dorcas al Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona compta des del gener amb quatre noves gaseles dorcas, que han nascut a les instal·lacions en el que va d'any. Són tres mascles i una femella que creixen en bon estat amb la resta del grup. Aquesta gasela, natural del Sàhara Occidental, va estar a punt d'extingir-se per les caceres excessives dels pobles on habita.

Actualment, gràcies als programes de conservació vigents, l'espècie es troba en situació de vulnerabilitat, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). El director del Zoo, Sito Alarcon, ha celebrat «l'èxit» dels programes i de l'esforç de les institucions científiques per «protegir i recuperar la biodiversitat en una zona molt amenaçada per la pressió humana i el canvi climàtic».

La gasela dorcas ha estat sempre molt perseguida pels poblats nòmades del Sàhara Occidental que s'alimentaven de la seva carn. El 1971 es va crear a Almeria el Parc de Rescat de Fauna Sahariana per evitar l'extinció d'aquesta i d'altres espècies saharianes.

Gràcies a la feina d'aquest centre, integrat a l'Estació Experimental de Zones Àrides del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i al suport del Zoo de Barcelona i altres zoològics europeus, al llarg dels darrers anys s'han pogut reintroduir exemplars de gasela dorcas en determinats parcs i reserves del nord de l'Àfrica. Entre els anys 2006 i 2009, per exemple, se'n van reintroduir una trentena a la Reserva Natural de Guembeul, al Senegal.

Des del 2009 la Fundació Barcelona Zoo treballa, en col·laboració amb el CSIC, per protegir l'àrea de reintroducció i fer seguiment dels individus alliberats, amb l'objectiu d'emprendre accions que permetin que aquesta espècie pugui sobreviure en els seus hàbitats naturals.

El Zoo, a més, proporciona finançament i assessorament veterinari i pedagògic al Senegal, un dels països d'on és originària l'espècie que habita als deserts i estepes del nord de l'Àfrica, l'Aràbia i el Pròxim Orient. El Zoo participa també en el programa de conservació ex situ EEP de la gasela dorcas de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA).

