La 21a edició del Festival Nits farà una sessió d'homenatge al creador de 'Bola de Drac'

El Festival Nits de cinema oriental de Vic ha avançat aquest dissabte al vespre algunes de les novetats de la seva 21a edició, que se celebrarà del 16 al 21 de juliol. Entre aquestes, destaca una sessió d'homenatge al recentment desaparegut Akira Toriyama, autor d'algunes de les sagues d'anime més celebrades pel públic com ara 'Bola de Drac' o 'Dr. Slump'. En aquesta sessió es podrà veure material inèdit de Toriyama.

El públic també podrà veure l'estrena estatal de 'Full River Red', la nova incursió del director xinès Zhang Yimou al cinema d'intriga històric. Aquesta 21a edició arriba amb un canvi d'estil amb la seva imatge, que està protagonitzada per un 'packaging' tradicional asiàtic que conté un assortiment de cinema i cultura.

L'acte de presentació d'aquest dissabte ha comptat amb la preestrena de 'Deep Sea. Viatge a les profunditats', una pel·lícula d'animació xinesa seleccionada a festivals de ciutats com Berlín, Shanghai, Tribeca o Sitges, i que arribarà a les sales de cinema de Catalunya de la mà de la distribuïdora catalana Paycom Cinema.

Aquest dissabte també s'ha donat a conèixer la imatge del cartell, que trenca amb les edicions anteriors on sempre hi apareixia una criatura fantàstica. En aquest cas, s'ha optat per un embalatge asiàtic que conté a dins un bon assortiment de cinema i cultura. La imatge ha estat dissenyada per l'estudi Partee.

Alguns dels títols de pel·lícules que s'han desvetllat en la festa de presentació del festival són 'Full River Red', de Zhang Yimou, director de títols com ara 'La linterna roja', 'Hero' o 'La casa de les dagues voladores'. Un altre dels grans títols del Festival Nits 2024 és la superproducció índia 'HanuMan', de Prasanth Varma, una història del déu mico, al voltant d'un jove lladre de bon cor dotat amb un gran superpoder.

També es podrà veure la producció xinesa 'Flaming Cloud', de la directora xinesa Liu Siyi, una obra de fantasia i aventures que reinterpreta i barreja faules occidentals amb l'imaginari xinès. Des del Japó hi haurà el film 'Single8', de Kazuya Konaka, i 'Ultraman Blazar The Movie: Tokyo Kaiju Showdown', de Taguchi Kiyotaka, una nova entrega d'una de les sagues més mítiques de l'imaginari pop nipó.

A aquests primers títols, el festival també ha desvetllat que hi haurà una sessió d'homenatge al recentment desaparegut Akira Toriyama, l'autor d'algunes de les sagues d'anime més estimades pel públic català i mundial com ara 'Bola de Drac' i 'Dr. Slump'.

El director del festival, Quim Crusellas, ha dit que amb la mort de Toriyama «tots els que estem vinculats d'una manera o altra a la cultura asiàtica li hem volgut fer un sentit homenatge, i nosaltres tenim pensat fer una sessió especial on es podrà veure material inèdit de l'autor a casa nostra».

