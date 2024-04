Enxampen un conductor a 195 quilòmetres per hora per la C-14

Els Mossos d'Esquadra denuncien penalment un conductor per circular a 195 km per la C-14 a l'Urgell.ACN

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment dissabte un home de 39 anys per circular a 195 quilòmetres per hora per la C-14 al terme de Ciutadilla, a l'Urgell. El van enxampar gràcies a un control preventiu que es va instal·lar al quilòmetre 59 de la via, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora.

Una patrulla de trànsit el va aturar poc després i va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El conductor va ser citat per presentar-se aquest dilluns davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.